SV Waidhofen/Thaya setzt auf Weiterentwicklung

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Ing. Michael Scherzer, Trainer des SV Waidhofen/Thaya, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach fünf Siegen, einem Remis und acht Niederlagen mit 16 Punkten auf Rang acht. Die Waldviertler, die zuletzt als "Partner in den Regionen" des SK Rapid positiv in den Schlagzeilen waren, haben auch in der Frühjahrssaison ein großes Ziel. "Ganz klar steht wieder die Weiterentwicklung im Vordergrund", fasst es Scherzer zusammen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Michael Scherzer: "Grundsätzlich sind wir mit dem Verlauf der Herbstsaison doch sehr zufrieden. Wir haben nicht nur punktemäßig unsere Ziele erreicht – was uns natürlich eine gewisse Ruhe bei unserer täglichen Arbeit beschert, sondern vor allem hat sich die Mannschaft auch im organisatorisch/taktischen Bereich weiterentwickelt. Und das ist für mich als Trainer in längerfristiger Hinsicht natürlich noch viel entscheidender!"

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Scherzer: "Die ist wirklich sehr gut. Wir können in Ruhe arbeiten. Mir steht mit meinen beiden Trainerkollegen Hannes Grubeck und Gerhard Kraus, mit unserem Tormanntrainer Thomas Limbeck und unserem Physio Georg Trzaska ein wirklich tolles und sehr ambitioniertes Team zur Verfügung, mit dem es uns glaube ich ganz gut gelingt die entsprechenden Rahmenbedingungen für unsere Spieler zu schaffen. Und in einer Wintervorbereitung im oberen Waldviertel ist es eben dann auch wirklich entscheidend eine gute Mischung zu finden, um die Spieler auch trotz intensiver Einheiten, widrigen Wetter- und Platzbedingungen und hohen Belastungen bei Laune zu halten. Bis jetzt ziehen auch alle Spieler voll mit."

"Gelungen zwei absolute Youngsters für uns zu gewinnen"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Scherzer: "Zwingenden Handlungsbedarf hatten wir zum Glück in der Kampfmannschaft keinen. Wir haben hier wahrscheinlich auch einen etwas längerfristigen Blickwinkel. Und da bin ich dem Verein unter Führung unseres Obmannes Andi Hanisch, der hier wirklich auch sehr intensiv mitarbeitet, sehr dankbar dafür. Mit Lukas Pöhn und Benjamin Graussam ist es uns gelungen, auch heuer wieder zwei absolute Youngsters für uns zu gewinnen. Und hier lassen wir als Verein einfach den Worten auch Taten folgen, und setzten weiterhin intensiv auf die Entwicklung junger Talente aus der Region. Die Performance unserer U23 (teilweise spielten wir mit einem Durchschnittsalter von nur 18 Jahren) zeigt hier eindeutig, dass dieser Weg - junge Spieler weiterzuentwickeln und als definitive Kaderspieler an die Kampfmannschaft heranzuführen - mit der gewissen Ruhe und Ausdauer - auch gelingen kann und wird."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Scherzer: "Zum Glück hatten wir weder mit gröberen Verletzungen noch mit schweren Erkrankungen zu kämpfen. Es war uns natürlich die Verletzungsproblematik nach der langen Pause sehr wohl bewusst, und wir haben uns damit im Trainerteam auch intensiv beschäftigt. Unser Ansatz einer längeren aber von der Intensität her reduzierteren Vorbereitung mit bewusstem intensiven Aufwärmeinheiten zu Beginn aller Trainings scheint sich hier möglicherweise auch sehr positiv ausgewirkt zu haben."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Scherzer: "Ganz klar steht wieder die Weiterentwicklung beider Mannschaften im Vordergrund. Hier liegt der Fokus heuer etwas mehr am Spiel mit dem Ball. Auch die Eingliederung weiterer junger Spieler in den erweiterten Kader der Kampfmannschaft steht ganz oben auf meiner Liste. Und nebenbei möchten wir natürlich auch die notwendigen Punkte holen, um in Ruhe unseren Zielen nachgehen zu können. Der derzeitige Tabellenplatz ist zwar eine schöne Momentaufnahme, für uns aber nicht das Entscheidende."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Scherzer: "Ganz klares Ja! Es wird wieder gespielt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Scherzer: "Das werden sich Scheiblingkirchen und Krems untereinander ausmachen. Aufgrund des Punktevorsprungs gehe ich aber davon aus, dass Scheibling am Ende ganz oben stehen wird. Das ist auch ein wirklich toll aufgestellter Verein, der es sich mit dieser Herbstrunde jedenfalls verdient hat.