SC Ortmann freut sich auf ein spannendes Jahr

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 15:53

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Stefan Hausmann, Vorstandsmitglied des SC Ortmann, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Christoph Stifter überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach fünf Siegen, sechs Remis und drei Niederlagen mit 21 Punkten auf Rang fünf. In Ortmann rechnet man mit einer "normalen Frühjahrssaison" und ist schon in Vorfreude darauf, "weiterhin attraktive Spiele zu zeigen und die gute Herbstsaison zu bestätigen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Stefan Hausmann: "Mit den gezeigten Leistungen und den gesammelten Punkten sind wir sehr zufrieden. Drei von unseren Youngsters im Kader haben ihr Startelf-Debüt gegeben und gute Leistungen gezeigt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Hausmann: "Es herrscht ein gutes Klima im Verein und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2022. Einige Zukunftsprojekte sind in der finalen Phase und wir hoffen diese auch umsetzen zu können: Den Kabinenneubau und die Eingliederung der U23 in die 2. Klasse."

Keine Zu- oder Abgänge: "Vorhandenes Potential ausnutzen"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Hausmann: "Keine! Einen dringenden Handlungsbedarf sehen wir auf keiner Position. Mit unserem großen und kompetenten Trainerteam wollen wir unsere Spieler unterstützen das vorhandene Potential bestmöglich auszunutzen und uns als Mannschaft weiterhin verbessern."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Hausmann: "Es freut uns, dass Sebastian Schmidt wieder ins Training nach seiner Hüft-OP einsteigen konnte. Ansonsten gehören Verletzungen und Erkrankungen dazu und wir reden nicht so viel darüber."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Hausmann: "Weiterhin attraktive Spiele zu zeigen und die gute Herbstsaison zu bestätigen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Hausmann: "Wir rechnen mit einer 'normalen' Frühjahrssaison und freuen uns schon richtig drauf."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Hausmann: "Schon nach wenigen gespielten Runden war für uns Scheiblingkirchen der Favorit und mit neun Punkten Vorsprung werden die 'Scheiblinger' sich das nicht mehr nehmen lassen. Das Süd-Derby hätten wir zwar nicht mehr, aber wir würden uns vor allem für den Fabian Kürner, der in Ortmann ausgebildet wurde, freuen."