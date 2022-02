Scheiblingkirchen-Coach begeistert von Leidenschaft und Demut

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 16:57

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Mag. Thomas Husar, Trainer des USV Scheiblingkirchen-Warth, an der Reihe. Seine Mannschaft schaffte in der 1. niederösterreichischen Landesliga den Wunschtraum der sportlichen Perfektion: 14 Siege in 14 Spielen! Winterkönig "Scheibling" geht nach dieser unglaublichen Hinrunde mit neun Punkten Vorsprung auf den Kremser SC in die Frühjahrssaison. Scheiblingkirchen-Coach Husar hat den ersten Verfolger aber noch nicht abgeschrieben: "Sie haben eine sehr starke Mannschaft mit tollen Einzelspielern. Wir werden alles geben, werden um unser Leben spielen, laufen und kämpfen, um dem Verein, unseren Fans und auch uns selbst ein Geschenk zu machen und am Ende den Titel zu holen!"

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Husar: "Wir sind natürlich überaus zufrieden mit der Hinrunde. Eine perfekte Saison ist etwas einmaliges und ein absolutes Highlight in der Geschichte des Vereines und natürlich auch für jeden Einzelnen. Der Verein wurde für seine gute und kontinuierliche Aufbauarbeit belohnt. Alle Funktionäre, Jugendtrainer, Helfer, usw. arbeiten täglich an und für den USV und haben einen großen Anteil daran. Bei der Mannschaft hat mich neben der spielerischen Entwicklung besonders die Leidenschaft und Demut begeistert, mit der sie durch die Saison gegangen ist. Uns ist aber auch bewusst, dass es in dieser Tonart wohl nicht weitergehen wird und auch wir wieder Spiele verlieren werden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Husar: "Die Stimmung ist gut, aber nicht euphorisch. Alle sind bestrebt sich und das Umfeld zu verbessern und haben Freude an der täglichen Arbeit miteinander."

Melvin Reichardt als Zugang, Tomislav Juric muss Pause einlegen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Husar: "Unbedingten Handlungsbedarf hatten wir nicht, da die Mannschaft sehr gut und stabil war. Mit Melvin Reichardt haben wir einen Außenbahnspieler dazu bekommen, der sowohl fußballerisch, als auch charakterlich super in unsere Mannschaft passt. Leider muss Tomislav Juric gesundheitsbedingt eine Karrierepause einlegen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Husar: "Natürlich hatten auch wir, wie alle Teams Ausfälle. Aber in diesen Phasen hat sich auch die Qualität und Quantität unseres Kaders gezeigt. Alle haben ihre Leistung gebracht, das Team unterstützt und so diesen Erfolg ermöglicht."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Husar: "Wir streben nicht an, die Leistung aus dem Herbst zu wiederholen – das ist nicht realistisch! Wir gehen konzentriert und motiviert in die Rückrunde und wollen in jedem Spiel die bestmögliche Leistung zeigen. Wenn uns das gelingt, folgen hoffentlich auch entsprechend viele Punkte."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Husar: "Wir werden eine komplette Rückrunde spielen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Husar: "Ich denke, dass Krems die Qualität hat, das Rennen noch einmal spannend zu machen. Sie haben eine sehr starke Mannschaft mit tollen Einzelspielern. Wir werden alles geben, werden um unser Leben spielen, laufen und kämpfen, um dem Verein, unseren Fans und auch uns selbst ein Geschenk zu machen und am Ende den Titel zu holen! Und sollte das nicht gelingen, war es ein super Jahr und wir werden höflich und ehrlich gratulieren!"