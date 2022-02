KSC-Trainer: "Wir werden alles versuchen!"

Details Freitag, 25. Februar 2022 11:41

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Björn Wagner, Trainer des Kremser SC, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach zehn Siegen, drei Remis und einer Niederlage mit 33 Punkten auf Platz zwei. Neun Zähler hinter dem bisher perfekten Spitzenreiter Scheiblingkirchen. KSC-Coach Wagner spricht es klar aus: "Natürlich ist Scheiblingkirchen der große und gejagte Titelkandidat! Aber der KSC wird alles versuchen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Björn Wagner: "Also von den Punkten her bin ich zufrieden. Es hätten jedoch drei bis vier mehr sein müssen, aber da fielen einige Elfmeter-Entscheidungen gegen uns aus. Wir waren in jedem Match spielbestimmend und hatten noch einige Torchancen mehr um unser Konto zu erhöhen. Nicht erfreulich für den KSC ist natürlich, dass Scheiblingkirchen alle Spiele gewonnen hat."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Wagner: "Die Stimmung im Verein war selten so gut, da der KSC wirtschaftlich sehr, sehr gut dasteht."

Drei Zugänge zum Teil in die KSC-Hände gefallen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Wagner: "Ich sah eigentlich keinen Handlungsbedarf. Wir haben drei Zugänge, die uns zum Teil in die Hände gefallen sind. Derzeit bekommen wir viele Anfragen von Spielern die beim Kremser Sportclub ihre Fußballschuhe schnüren wollen. Wir haben einen Abgang zu verzeichnen (Florian Uhlig), den wir natürlich nachbesetzen mussten (mit Haris Ismailcebioglu von Spratzern), dann einen Studenten aus der Steiermark (Benjamin Krottmayer studiert in Krems) und zu guter Letzt noch einen Innenverteidiger bzw. linken Verteidiger (Maximilian Jaindl), der schon in Stripfing sowie Mannsdorf gespielt hat und im Nachwuchs bei der AKA St.Pölten und Rapid."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Wagner: "Wir haben leider einige Verletzte (viele muskuläre Probleme) und natürlich hat Corona beim KSC auch nicht Halt gemacht. Die Verletzten sollten hoffentlich alle beim Meisterschaftsstart an Bord sein"

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Wagner: "Die Zielsetzung lautet den 'Scheiblingern' auf den Fersen bleiben und hoffen das sie einige Punkte liegen lassen. Wir müssen natürlich unsere Hausaufgaben machen und jede Woche liefern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Wagner: "Alle Verreine hoffen natürlich, dass die Meisterschaft termingerecht startet und wir sie ohne Unterbrechung fertig spielen können. Ich denke nicht, dass sie abgebrochen wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Wagner: "Natürlich ist Scheiblingkirchen der große und gejagte Titelkandidat! Der KSC wird alles versuchen den Rückstand von neun Punkten aufzuholen und hofft natürlich, dass sie schlecht in die Rückrunde starten. Wenn 'Scheibling' die ersten vier Spiele eine reine Weste behält, dann gratuliere ich ihnen zur Meisterschaft."