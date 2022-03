ASK Mannersdorf erwartet sich merkbare Verbesserung

Details Dienstag, 01. März 2022 13:43

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Johannes Horvath, Obmann des ASK Mannersdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach einem Sieg, einem Remis und zwölf Niederlage mit vier Punkten auf Platz 15. Trotz der "roten Laterne" hat man in Mannersdorf den Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben. Mit Neo-Trainer Marcus Pürk kam im Finish der Herbstsaison frischer Wind und in der Vorbereitung wurden für Horvath "achtbare Ergebnisse erzielt, die Hoffnung auf eine bessere Performance im Frühjahr machen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Johannes Horvath: "Mit Blick auf die Tabelle bzw. den Punktestand kann man natürlich nicht zufrieden sein. Einen Lichtblick gab's dennoch: Unsere U23 konnte die teilweise zahlreichen Ausfälle der Kampfmannschaft ganz gut kompensieren. Für den einen oder anderen Punkt fehlten sicherlich noch die Erfahrung und Routine. Hier waren Spieler zwischen 15 und 17 Jahren im Einsatz, die zuvor noch keine einzige Minute in einer Kampfmannschaft gespielt hatten."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Horvath: "Aktuell ist die Stimmung beim ASK Mannersdorf sehr gut. Die Vorbereitung ist ganz gut verlaufen. Es konnten gegen gute Gegner (Parndorf, Leithaprodersdorf oder Ebreichsdorf) achtbare Ergebnisse erzielt werden, die Hoffnung auf eine bessere Performance im Frühjahr machen."

"Unser Hauptaugenmerk war die Offensive"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Horvath: "Ja, es gab sowohl Zu- als auch Abgänge. Unser Hauptaugenmerk war die Offensive. Hier konnten mit Filip Montanaro (ASK Eggendorf) und Ayoub Ben Ammar (Draßburg) zwei Spieler geholt werden, die sich in der Vorbereitung vielversprechend präsentiert haben! Mit Samuel Ludha (Slowakei) haben wir einen Spieler für die Abwehr geholt, der sich bis dato ebenfalls stärk präsentiert hat. Außerdem haben wir noch aus den eigenen Reihen Spieler aus der U23 (u.a. Leon Mayer, Amadeus Zenk) fix nach 'oben' geholt. Sie haben bereits im Herbst mehrfach bewiesen, dass man auf sie zählen kann. Mit Recep Özel konnten wir (auch durch die Hilfe unseres Trainers Marcus Pürk) ein vielversprechendes Talent reaktivieren. Abgegeben wurden Marko Tomic (Wr. Neudorf), Hakan Gevher (Gersthofer SV), Dusan Krcho (SC Leopoldsdorf/Mfd.) und Eray Sinavu (Ostbahn XI). Andreas Steinhöfer pausiert aktuell."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Horvath: "Es gab einige verletzte Spieler, was sicher auch einer der Hauptgründe für die verkorkste Herbstsaison war. Mit Ausnahme von Ali Araz sind alle Spieler fit und sollten zum Saisonauftakt zur Verfügung stehen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Horvath: "Wir erwarten uns schon eine merkbare Verbesserung. Es sollte heuer doch der eine oder andere Punkt mehr drinnen sein. Mit etwas Glück kommen wir gleich zu Beginn in einen Lauf, der auch nötig sein wird um in der Tabelle vielleicht noch den einen oder anderen Schritt zu machen. Wird aber schwer genug...."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Horvath: "Ich denke, die Saison wird 'ganz normal' zu Ende gespielt werden können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Horvath: "Scheiblingkirchen ist klarer Favorit und wird nur schwer zu biegen sein. Außenseiterchancen gebe ich noch dem Kremser SC. Wenn die einen guten Saisonstart erwischen, können sie Scheiblingkirchen vielleicht noch nervös machen und fordern."