Weiter keine Landesliga-Reserven in der 2. Klasse

Details Mittwoch, 02. März 2022 11:50

In der 1. niederösterreichischen Landesliga hat die Abstimmung über Zukunft der Reserve-Mannschaften laut Ligaportal-Informationen einen echten Paukenschlag gebracht. Der Vorschlag, wonach in den kommenden Spielzeiten die in der 1. Landesliga engagierten Teams mit ihren Reserven in den jeweiligen 2. Klassen ihrer Region antreten sollten, erhielt nur eine knappe Zustimmung. Jedoch nicht die dafür benötigte zwei Drittel Mehrheit unter den Vereinen! Damit bleibt der Plan vorerst weiter in der Schublade und kommt auch in der Saison 2022/23 nicht zur Umsetzung!

Es war zuvor ein Entwurf erarbeitet worden, der die Eingliederung der Landesliga-Reserven in die 2. Klassen vorsieht. Werner Mischling, der Obmann des SC Retz, ist die treibende Kraft hinter diesen Plänen. Vor drei Jahren standen diese als "Pilotprojekt" erstmals im Sportreferat des Niederösterreichischen Fußball-Verbandes (NÖFV) auf der Tagesordnung. Durch Widerstand war jedoch keine Einigkeit gegeben, weshalb das Projekt nur im Planungsstatus verweilte.

Bis Anfang März hatten die Landesliga-Vereine Zeit abzustimmen, denn am 8. März steht die NÖFV-Präsidiumssitzung auf dem Programm. Die benötigte Mehrheit von zwei Drittel für die vom Verband ausgearbeiteten Maßnahmen gab dabei jedoch nicht. Unter den Funktionären gibt es weiter zahlreiche Bedenken.

Julia Kreitzer, Obfrau des SV Langenrohr, hatte sich zuletzt gegenüber Ligaportal beispielsweise äußerst kritisch geäußert: "Die diesjährigen Befürworter wollen JETZT eine Zusage und später NEU verhandeln. Tut uns leid: So arbeiten wir nicht. Wir müssen Entscheidungen zum Wohle unseres Vereines treffen und glauben das ein NEIN derzeit die richtige Entscheidung für den SV Langenrohr ist. Wir sind deshalb gegen eine Eingliederung der U23 in der 2. Klasse."

Offensichtlich sahen dies einige Funktionäre unter den Landesliga-Vereinen ganz ähnlich. Damit kommt der Plan weiter nicht zur Umsetzung.