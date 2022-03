SCU Ardagger will seiner Philosophie treu bleiben

Details Donnerstag, 03. März 2022 15:36

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Wolfgang Riesenhuber, Sportlicher Leiter beim SCU Ardagger, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Michael Unterberger überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach sechs Siegen, fünf Remis und drei Niederlage mit 23 Punkten auf Platz vier. Mit nur fünf Gegentreffern in 14 Spielen war Ardagger dabei die Defensiv-Hochburg der Landesliga. Im Frühjahr will Riesenhuber deshalb unverändert "unserer Philosophie treu blieben und wieder junge eigene Spieler in den Kader der Kampfmannschaft einbauen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Riesenhuber: "Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Herbstsaison: 23 Punkte sind super. Wir haben sogar die wenigsten Tore der gesamten Liga bekommen. Ein Wermutstropfen war die Niederlage im letzten Spiel mit einem Gegentreffer in der 93. Minute."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Riesenhuber: "Die Stimmung ist bei uns immer super und es herrscht eine tolle Kameradschaft. Alle sind bereits sehr fokussiert."

Kein Bedarf für Zugänge in der Kampfmannschaft

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Riesenhuber: "Es gab keine Zugänge im Kader der Kampfmannschaft. Es war auch wenig Bedarf dafür, eventuell hätten wir einen jungen Stürmer dazu genommen. So gab es nur zwei Zugänge im U23 Bereich."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Riesenhuber: "David Mühlböck war länger am Knie verletzt und Florian Schleindlhuber hatte länger Probleme mit dem Oberschenkel und dem Knie. Beide Spieler sind aber nun wieder fit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Riesenhuber: "Unserer Philosophie treu blieben und wieder junge eigene Spieler in den Kader der Kampfmannschaft einbauen. Wir wollen natürlich Platz vier oder fünf halten und vielleicht die ersten drei Mannschaften etwas ärgern. Es wird aber sehr schwer."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Riesenhuber: "Ich hoffe und glaube natürlich schon. Aber man kann nie genau wissen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Riesenhuber: "Scheiblingkirchen wird das Rennen machen. Aber ganz so einfach wird es nicht."