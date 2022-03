Der Luka Modrić der Landesliga

Details Dienstag, 15. März 2022 17:00

Neben dem nach unglaublichen 15 Siegen in 15 Spielen immer noch makellosen Spitzenreiter USV Scheiblingkirchen-Warth gibt es in der 1. NÖ Landesliga ein weiteres Team der Stunde: Die SKN St. Pölten Juniors sind bereits zwölf Ligaspiele in Folge ungeschlagen. Im Nachtragsspiel gegen den SC Zwettl (2:2) und beim Auftakt der regulären Frühjahrssaison am Samstag gegen den SV Waidhofen/Thaya (0:0) blieb die zweite Mannschaft des SKN zwar sieglos, aber Juniors-Coach Goran Zvijerac schwärmte nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal von David Sauer. Wir werfen deshalb einen Blick auf einen besonderen Spieler.

"Wenn man ganz ehrlich ist, dann haben wir uns schon mehr erhofft. Aber wir haben unsere klare Feldüberlegenheit leider nicht umsetzen können. Ballbesitz gewinnt am Ende kein Spiel", meinte Zvijerac nach der Partie in Stattersdorf gegenüber Ligaportal und strich auf Nachfrage einen Spieler besonders hervor: "Was Luka Modrić für Real Madrid ist, dass ist David Sauer für uns. Ein überragender Spieler in dieser Liga: Ein echter Taktgeber und Stratege."

Noch dazu spielt der 24-jährige Kapitän der SKN-Juniors auch auf derselben Position wie der inzwischen 36-jährige Kroate in Madrid. Das zentrale Mittelfeld "gehört" den beiden Denkern und Lenkern. Was heute unvorstellbar ist: Auch Modrić (der 2018 Kroatien ins WM-Finale geführt hatte und am Ende des Jahres mit dem Ballon d'Or als Weltfußballer des Jahres vor Cristiano Ronaldo ausgezeichnet wurde) machte einst äußerst schwierige Phasen in seiner Karriere durch.

Nach Ausbruch des Krieges musste seine Familie flüchten, sein Großvater wurde getötet. Fußball war die Flucht aus dem Alltag. Ausgebildet im Nachwuchs von NK Zadar ging es zu Dinamo Zagreb sowie leihweise zu Zrinjski Mostar und Inter Zaprešić. Erst bei seiner Rückkehr nach Zagreb zu Dinamo gelang Modrić der Durchbruch, Nach seiner starken EM 2008 in Österreich und der Schweiz folgte der millionenschwere Wechsel zu Tottenham, wo er bis zum Sommer 2012 als Spielmacher reifte. Seither "geigt" Modrić bei Real Madrid als Titelhamster auf und ist seit dieser Saison auch Vereinskollege von ÖFB-Star David Alaba.

Nur ein Zufall: Jeweils 1,72 Meter klein oder eben groß

Der Steckbrief von Luka Modrić listet 1,72 Meter als Größe auf. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Zufall: Aber jener von David Sauer hat ebenfalls exakt jene 1,72 Meter zu bieten. Gleich groß oder auch gleich klein. Dafür aber jeweils herausragend am Ball. Bevor man dem Spielführer der "Jungwölfe" aber einen zu großen Rucksack voller Erwartungen umhängt: Hier ist ein Ende der Vergleiche.

David Sauer wurde 1998 geboren. Also genau jenes Jahr, wo Österreich bisher zum letzten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen durfte. Seither blieb nur die Zuschauerrolle. Hoffentlich endet heuer im Playoff diese schwarze Serie. Sauer begann seine Kicker-Karriere bereits beim SKN und durchlief danach in der Akademie St. Pölten alle Altersstufen. In der Saison 2016/17 debütierte er für die SKN Juniors in der Regionalliga Ost, danach konnte ihn auch eine Schulterverletzung auf dem Weg nach oben nicht stoppen.

Bundesliga-Debüt im Mai 2019

Das Talent des Aufsteigers aus den eigenen Reihen sprach sich schließlich auch bis zu den Profis durch. Der damalige SKN-Coach Ranko Popović kassierte mit den Niederösterreichern am 12. Mai 2019 - damals übrigens noch in der Meisterrunde - eine bittere 0:4-Niederlage beim Wolfsberger AC. Aber in der Nachspielzeit verhalf er David Sauer mit seiner Einwechslung für Daniel Schütz zu seinem Bundesliga-Debüt.

Es blieb bisher bei einem Oberhaus-Einsatz. Noch heute wird der Mittelfeld-Spieler übrigens in der Bundesliga-Datenbank mit einer Zweikampfquote von 100 Prozent geführt, weil er sein einziges Duell mit einem Gegenspieler für sich entschied.

Spielfrei und dann der Hit gegen Spitzenreiter "Scheibling"

Bei den SKN St. Pölten Juniors hat David Sauer mit Goran Zvijerac (darf sich über einen Platz in der Ausbildung für das UEFA-Pro-Diplom freuen) einen Trainer, der ihm sein volles Vertrauen schenkt. Auch als in der laufenden Landesliga-Saison 2021/22 der Start mit drei 0:1-Auswärtsniederlagen in Serie gegen Waidhofen, Scheiblingkirchen und Retz verpatzt wurde, blieb der Coach geduldig. Der Lohn: Seit September 2021 ungeschlagen und zwölf Ligaspiele in Folge ohne Niederlage.

In dieser Woche sind die "Jungwölfe" spielfrei, aber die nächste Aufgabe hat es in sich. Am Samstag, dem 26. März, steht das Heimspiel gegen Liga-Dominator USV Scheiblingkirchen-Warth auf dem Programm.

Ligaportal wünscht David Sauer auf seinem weiteren Karriereweg jedenfalls alles Gute!