Mit Landesliga-Hilfe zum Europacup-Aufstieg

Details Freitag, 18. März 2022 10:49

Mit dem LASK ist am Donnerstagabend auch die letzte österreichische Mannschaft im Europacup ausgeschieden. Der 4:3-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa Conference League gegen Slavia Prag war aber ein würdiger Schlusspunkt einer internationalen rot-weiß-roten Saison der Rekorde. Beim Aufstieg des tschechischen Meisters Slavia, der das Hinspiel gegen die Linzer in Prag klar mit 4:1 für sich entschieden hatte, spielte zudem auch ein Verein aus der 1. NÖ Landesliga eine kleine Rolle.

Slavia war in der vergangenen Spielzeit 2020/21 übrigens in allen 34 Liga-Spielen ungeschlagen geblieben. Diese Klasse stellte man auch im Europacup-Vergleich mit dem letzten österreichischen Vertreter unter Beweis. Dennoch gelang dem LASK in St. Pölten im Finish noch ein 4:3-Erfolg durch Treffer von Philipp Wiesinger (36. und 76. Minute), Andreas Gruber (88.) sowie Alexander Schmidt (89.) bzw. Peter Olayinka (24.), Alexander Bah (37.) und Yira Sor (62.).

Als Titelträger Tschechiens war Slavia im August 2021 noch zunächst in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League an Ferencváros (damals noch mit Trainer Peter Stöger) und dann auch im Playoff der Europa League an Legia Warschau gescheitert. Doch den Platz in der Gruppenphase der Europa Conference League nutzte man mit Rang zwei hinter Feyenoord, aber noch vor Union Berlin und Maccabi Haifa.

"Anschwitzen" im Kremser Sepp Doll-Stadion

Nun steht man nach dem Aufstieg in den K. o.-Runden gegen Fenerbahçe und dem LASK bereits im Viertelfinale. Die Vorbereitung auf das Rückspiel in der NV-Arena in St. Pölten hatte Slavia dabei in der Heimstätte des Kremser SC absolviert. Das "Anschwitzen" vor der Partie gegen den LASK stand im Sepp Doll-Stadion auf dem Programm. Dort hatte der KSC nach dem sensationellen Triumph im ÖFB-Cup 1988 ebenfalls Europacup gespielt.

Unter dem Strich bleibt für Österreich eine sehr erfolgreiche internationale Saison, zu der auch Ligaportal sehr herzlich gratuliert!