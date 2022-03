Nächste Corona-Absage in der Landesliga

Details Freitag, 18. März 2022 11:31

Auch die zweite Runde der Frühjahrssaison 2022 in der 1. niederösterreichischen Landesliga kann leider nicht vollständig über die Bühne gehen. Nachdem schon in der Vorwoche die Partien ASV Spratzern - Kremser SC sowie SC Retz - SC Zwettl zum Opfer von Corona wurden, gab es auch diesmal wieder eine Absage. Das für Freitag, den 18. März, angesetzte Spiel zwischen ASK Kottingbrunn und dem ASV Spratzern mussten nach mehreren positiven Covid-19-Fällen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Der Nachtragstermin ist vorerst noch offen.

Die Covid-Neuinfektionen in Österreich sind weiter auf Rekordhöhe und hatten in dieser Woche erstmals die 50.000er-Marke übertroffen. Davon bleiben erneut auch der Niederösterreichische Fußball-Verband (NÖFV) und die 1. Landesliga nicht verschont.

Besonders schlimm erwischt hat es dabei den ASV Spratzern. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Janisch hatte schon ihr Heimspiel gegen den KSC nicht bestreiten können. Als Nachtragstermin dafür ist der Ostermontag, 18. April 2022, vorgesehen. Doch der Corona-Cluster beim ASV dauert seine Zeit. Auch das Auswärtsspiel in Kottingbrunn kann nun nicht wie geplant stattfinden.

Ligaportal wünscht allen Betroffenen natürlich eine gute Besserung und wird über die weitere Entwicklung informieren.