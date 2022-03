SC Retz bleibt Erfolgscoach weiter erhalten

Details Donnerstag, 24. März 2022 15:40

Beim SC Retz werden abseits der starken sportlichen Auftritte mit Platz drei in der 1. Niederösterreichischen Landesliga bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Sehr erfreulich für die Weinviertler: Die Zusammenarbeit mit Erfolgscoach Rene Hieblinger geht auch in der kommenden Saison 2022/23 weiter! Man einigte sich mit dem Chef-Trainer bereits über eine Verlängerung, seine Assistenten sollen demnächst folgen und auch in der Mannschaft gibt es schon einige Zusagen bis 2023.

Werner Mischling, der Sektionsleiter des SC Retz zeigte sich im Gespräch mit Ligaportal hocherfreut: "Es stimmt: Wir sind uns über eine Verlängerung einig geworden. Eigentlich war es eine klare Sache. Der Trainer fühlt sich wohl und wir sind auch sehr zufrieden. Erwachsene Menschen müssen dann nur mehr darüber reden und alles fixieren. Die letzten zwei Jahre waren durch den Abbruch wegen Corona nicht einfach, aber Rene hat mit seinem Trainer-Team eine wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt ist es fix, dass uns seine dynamische Art weiter erhalten bleibt."

Auch für Retz-Coach Hieblinger war eine Verlängerung nur Formsache: "Mir sind die Perspektive und der Spaß an der Arbeit wichtiger als ein paar Euro mehr. Ich bin ohne Vorschusslorbeeren zum Verein gekommen, aber es hat von Anfang an gepasst." Der 42-Jährige soll zudem mit seinem bewährten Betreuer-Team auch in die kommende Spielzeit 2022/23 gehen. Mischling ist das "Ja" von Co-Trainer Thomas Frey und Tormann-Trainer Marco Hörmann ebenfalls enorm wichtig: "Der Trainer hat verlängert, wichtige junge Kaderspieler auch und jetzt wollen wir mit dem Trainer-Team den nächsten Schritt bis ins Jahr 2023 machen."