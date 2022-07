In Ardagger "zahlt sich Kontinuität eben aus"

Details Donnerstag, 07. Juli 2022 15:52

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei die SG Ardagger/Viehdorf mit Wolfgang Riesenhuber, dem sportlichen Leiter, an der Reihe. Ardagger belegte in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach 13 Siegen, zehn Remis und fünf Niederlagen mit 49 Punkten den vierten Platz in der Abschlusstabelle. Für Riesenhuber ein "großer Verdienst unseres Trainerteams. Kontinuität zahlt sich eben aus."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Wolfgang Riesenhuber: Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der letzten Saison. Platz vier und 49 Punkte können sich sehen lassen. Wir haben nur 17 Gegentore bekommen: Sicher die besten Defensive der Liga. Wir haben zudem in 14 Heimspielen auch nur fünf Gegentore bekommen! Weiters waren wir die drittbeste Mannschaft im Frühjahr und haben sehr viele gute Heimspiele gezeigt. Außerdem haben wir wieder junge, eigene Spieler in die Mannschaft gebracht. Das ist ein großer Verdienst unseres Trainerteams. Kontinuität zahlt sich eben aus.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Riesenhuber: Wir werden wie alle Jahre die Mannschaft nicht viel verändern. Da wir immer auf eine eingespielte Mannschaft setzen. Als Zugänge stehen Marjan Gamsjäger (FC Wels/Angriff) und Jonas Killinger (AKA St Pölten/Mittelfeld) fest. Die Abgänge betreffen Fabian Palzer und Denis Sirbu (ASK Ybbs).

"Durch die neue SG mit Viehdorf waren viele Gespräche zu führen"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Riesenhuber: Natürlich wie alle Vereine das Corona-Virus, Da wir ja nicht wussten ob die gesamte Meisterschaft beendet wird. Weiters natürlich unsere neue SG mit Viehdorf, wo wir ja insgesamt vier Mannschaften stellen. Da waren viele Gespräche im Vorfeld zu führen.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Riesenhuber: Gefordert sind wir alle vom niedrigsten Amateurverein bis zum Bundesligaverein. Und natürlich auch unsere Funktionäre in den Landesverbänden. In den kleinen Gemeinden wird es immer schwieriger (Geburten schwache Jahrgänge) Nachwuchs Mannschaften zu finden und dadurch auch Eltern für die Vereine zu gewinnen. Auch das Ehrenamt wird immer schwieriger, weil sehr viele Menschen die Zeit nicht mehr aufbringen wollen um kostenlos für einen Verein tätig zu sein. Aber ich glaube es ist auch eine soziale Verantwortung etwas für die Gemeinde und den Verein zu tun. Nicht nur dann etwas zu machen, wenn man Geld dafür bekommt.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Landesliga-Saison 2022/23 aus?

Riesenhuber: Es wäre natürlich super, wenn wir wieder im Bereich der oberen Tabellenplätze mitspielen könnten. Wir wollen wieder junge Spieler entwickeln und in die Kampfmannschaft bringen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Riesenhuber: Das ist schwierig zu sagen. Retz, dazu hat sich Zwettl super verstärkt. Vielleicht können wir auch eine Überraschung liefern.