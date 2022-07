SC Ortmann will jeden einzelnen Spieler besser machen

Details Freitag, 08. Juli 2022 15:35

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei die SG Ortmann/Oed-Waldegg mit Stefan Hausmann, zuständig für sportliche Belange im Verein,an der Reihe. Ortmann belegte in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach neun Siegen, zehn Remis und neun Niederlagen mit 37 Punkten den achten Platz in der Abschlusstabelle. In der neuen Spielzeit hat man eine klare Zielsetzung: "Unser Trainerteam bestehend aus Haupt-, Co-, Athletik- und Tormanntrainer wird jeden Spieler wieder maximal fordern und fördern um jeden Einzelnen besser zu machen. Unser Spiel wollen wir weiterentwickeln und einen attraktiven Fußball zeigen. Wenn uns das gelingt, trauen wir uns eine Rangverbesserung zu."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Stefan Hausmann: Mit der Entwicklung jedes einzelnen Spielers und der gesamten Mannschaft sind wir sehr zufrieden. Stolz machen uns auch die Startelf-Debüts und die gezeigten Leistungen von unseren Talenten im Kader. Wir haben uns in der Landesliga etabliert und konnten jeden Gegner zumindest fordern.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Hausmann: Unsere Abgänge Matteo Hotop, Antti Koskinen, Martin Holzer und Julian Salamon wurden durch Nico Vollhofer (Union Mauer), Philipp Brandecker (Bad Fischau), Luka Jokanovic (Rohrbach) und Benjamin Nebel (Oberwaltersdorf) ersetzt. Ich möchte hier auch die Gelegenheit nutzen um mich bei unseren Abgängen für ihren Einsatz zu bedanken und ich wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft. Mit unseren Neuzugängen möchten wir natürlich die Entwicklung unseres Teams vorantreiben. Da Benjamin Nebel einen Rückschlag bei seinem Comeback erlitten hat, werden wir uns eventuell noch in der Offensive um Verstärkung umsehen.

"Spielgemeinschaft als wichtiger und richtiger Schritt in die Zukunft"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Hausmann: Der wichtigste, offene Punkt in unserem Verein ist auf jeden Fall die Errichtung eines neuen Kabinengebäudes. Unser Gebäude entspricht eigentlich nicht mehr den aktuellen Maßstäben. Viele Gespräche wurden hier bereits mit den umliegenden Gemeinden, dem Land NÖ und dem Verband geführt. Nach einigen Rückschlägen blicken wir jetzt einer positiven Entscheidung zu Gunsten unseres 101-jährigen Vereins mit etwa 140 Aktiven entgegen. Ich möchte hier gerne einen Ex-Politiker zitieren: "Die nächsten Wochen werden entscheidend sein." Auf der sportlichen Ebene ist die Spielgemeinschaft mit unseren Nachbarn vom WSV Asta Oed/Waldegg ein wichtiger und richtiger Schritt in die Zukunft. Damit gelingt es uns den Spielern im oberen Piestingtal weitere und verbesserte Entwicklungschancen zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Hausmann: Die Basis und die Nachhaltigkeit eines gesunden Vereins sehe ich in der Jugendarbeit und den daraus resultierenden Spielern der Zukunft für die Kampfmannschaft. Bei einigen Vereinen wird das aufgrund verschiedenster Umstände nicht umsetzbar sein. Die Wertschätzung und Unterstützung der Politik für die vielen freiwilligen Helfern und Funktionären bei den Vereinen (egal ob Sport, Kultur oder anderen Bereichen) wird in vielen Fällen auch nicht so gegeben sein. Eine Reform bzw. Überarbeitung des U23-Bewerbs in allen Ligen sehe ich als zwingende Notwendigkeit um hier ein bisschen entgegenzuwirken. Zusammengefasst wird es ein Mix von vielen Faktoren sein.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Landesliga-Saison 2022/23 aus?

Hausmann: Unser Trainerteam bestehend aus Haupt-, Co-, Athletik- und Tormanntrainer wird jeden Spieler wieder maximal fordern und fördern um jeden Einzelnen besser zu machen. Unser Spiel wollen wir weiterentwickeln und einen attraktiven Fußball zeigen. Wenn uns das gelingt, trauen wir uns eine Rangverbesserung zu.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Hausmann: Retz als Dauergast im Spitzenfeld der Landesliga wird ein Kandidat sein. Aber auch Zwettl dürfte mit den Transfers ein Wörtchen mitreden wollen. Überraschen können alle Vereine – ich hoffe nur, dass wir positiv überraschen :)