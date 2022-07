1. Landesliga: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 09:46

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Frank Kolesik (ASK Mannersdorf)

Endergebnis:



1. Frank Kolesik (ASK Mannersdorf / 7490 Stimmen)

2. Michael Mejta (Waidhofen/Thaya / 4798 Stimmen)

3. Ziad Ouled-Haj-M'hand (St. Pölten Juniors / 4493 Stimmen)

4. Thomas Klaus (Ardagger/Viehdorf / 4172 Stimmen)

5. Patrik Feiertag (SC Zwettl / 3844 Stimmen)

6. Nico Tscheppen (SC Zwettl / 2907 Stimmen)

7. Haris Ismailcebioglu (SC Krems / 2625 Stimmen)

8. Florian Benesch (ASV Spratzern / 1895 Stimmen)

9. Andreas Zottl (SV Langenrohr / 1848 Stimmen)

10. Melvin Reichardt (Scheiblingkirchen-Warth / 1085 Stimmen)