Trainer Hieblinger über den guten Start des SC Retz

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen gehört der SC Retz zu den Gewinnern der bisherigen Frühjahrsrunde der niederösterreichischen 1. Landesliga. Obwohl die Situation im Winter ob vieler Ausfälle äußerst kompliziert schien, performt die Elf aus der Weinstadt in der Meisterschaft bisher gut, wenngleich die wirklich großen Prüfsteine noch kommen. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und sich mit dem Coach des SC Retz, Rene Hieblinger, ausführlich über den Start, den nächsten Gegner sowie die Liga unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Hieblinger, wie fällt Ihr Resümee zu den bisherigen Spielen in der Frühjahrsmeisterschaft aus?

Rene Hieblinger: Wir haben aus zwei Spielen sechs Punkte geholt, damit kann ich schon ganz gut leben, das hätte man so wahrscheinlich nicht erwartet.

Ligaportal.at: Wie ist das angesichts der geäußerten Probleme in der Vorbereitung zu erklären?

Rene Hieblinger: Wir haben geschaut, dass wir das Maximum herausholen, da raunzen bekanntlich nicht hilft. Gegen Spratzern war es so, dass wir schon verdient gewonnen haben, das Spielglück aber etwas auf unserer Seite war. Gegen Mannersdorf waren wir über 90 die gesamten 90 Minuten hingegen schon klar besser, es war nur in den ersten 20 Minuten so, dass wir erst einmal etwas ins Spiel hineinfinden mussten.

Ligaportal.at: Hat sich, wenn man die Tabelle betrachtet, von der Ausgangsposition etwas für euch verändert?

Rene Hieblinger: Gut, wir haben jetzt einen Platz gutgemacht, das Frühjahr dauert aber noch sehr lange. Wichtig ist, wie schon im Winter gesagt, eine Rangverbesserung, die streben wir an, und da müssen wir – so abgedroschen es klingen mag – von Spiel zu Spiel schauen, und am Ende wird abgerechnet. Dann wollen wir mit hinten nichts zu tun haben und uns, wenn möglich, nach oben orientieren.

Ligaportal.at: Was war aus Ihrer Sicht bislang die größte Überraschung in der Liga, egal ob positiv oder negativ?

Rene Hieblinger: Der Aufsteiger aus Gloggnitz ist ganz gut, aber das haben wir eh gewusst. Grundsätzlich sehe ich es aber nicht als meine Aufgabe, die anderen zu beurteilen.

Ligaportal.at: Ein paar Worte zum nächsten Gegner, was erwartet euch hier konkret?

Rene Hieblinger: Wir spielen nun auswärts, in Auswärtsspielen haben wir eh keine schlechte Bilanz, aber Langenrohr hat auch 3:0 gegen Mannersdorf gespielt, ich schätze, ein Spieler wird zurückkommen, ein anderer ist gesperrt. Ich möchte hier aus dem Vollen schöpfen können, und wenn wir etwas aus Langenrohr mitnehmen können, dann gerne!

Ligaportal.at: Danke für das Gespräch!

