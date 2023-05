SV Langenrohr: "Für unseren Verein kaum durchzuführen"

Details Mittwoch, 31. Mai 2023 15:08

Ein wenig im Schatten des spektakulären Mehrkampfs um den Meistertitel der 1. Niederösterreichischen Landesliga, spielt der SV Langenrohr eine äußerst starke Saison. Vor allem in der Rückrunde präsentierte man sich bis dato bärenstark, die Baumühlner-Elf liegt auf Platz zwei der Frühjahrstabelle, nur Kottingbrunn holte seit dem Jahreswechsel um einen Zähler mehr. Darüber hinaus ist man die stärkste Heimelf der Liga. Wir haben Langenrohrs Sektionsleiter Anton Resch zu einem aktuellen Interview gebeten.

Ligaportal.at: Herr Resch, wie zufrieden sind Sie mit der Performance der Mannschaft in der Rückrunde?

Anton Resch: Nachdem wir die Heimtabelle anführen, sehr zufrieden. Das Frühjahr war für uns vom Sportlichen sowie von den Ergebnissen betrachtet sehr zufriedenstellend. Wir haben mit Kilb und Kottingbrunn zwei Partien verloren, und das war auch auf Messers Schneide. Ich bin mit der Rückrunde jedenfalls sehr zufrieden. Die Erwartungen, die ich schon im Vorjahr in die Mannschaft gesetzt habe, wurden fast erfüllt.

Ligaportal.at: Man hat den Rückstand auf Platz eins sogar um zwei Punkte reduziert, wie überrascht sind Sie, dass man dieses Tempo der Spitze so mitgehen kann?

Anton Resch: Naja, ich habe im Frühjahr gesagt, dass wir mit diesem Kader, den wir zur Verfügung haben, unter die ersten Fünf kommen müssten. Die Liga ist doch ziemlich ausgeglichen. Das Spielerische hat sich stark weiterentwickelt, die Mannschaft ist gefestigt. Gar so überraschend ist das für mich nicht, die Erwartungen waren nach den Jahren davor doch etwas höher, dahingehend, dass wir sagen, unter die ersten Fünf sollten wir kommen und vielleicht, wenn es klappt, Dritter oder Vierter werden.

Ligaportal.at: Wie lauten die verbleibenden Ziele für die restliche Saison?

Anton Resch: Wir spielen am Freitag gegen Haitzendorf, hier glaube ich, dass wir eine Wiedergutmachung hinsichtlich des Herbsts, als wir 1:5 verloren haben, anstreben. Ich denke schon, dass sich die Mannschaft hier rehabilitieren und zeigen will, dass das ein einmaliger Ausrutscher war. Dann spielen wir noch gegen Spratzern. Hier wird man sehen, die werden auf jeden Fall versuchen, wenn die Möglichkeit noch besteht, in der Landesliga zu bleiben, alles hineinzuwerfen. Ich glaube nicht, dass bei uns die Luft draußen ist, man jetzt auch gegen Schrems gesehen, dass die Jungs bissig sind und versuchen werden, die ausstehenden Spiele zu gewinnen.

Ligaportal.at: Wie steht es um die Planungen für die kommende Spielzeit?

Anton Resch: Wir sind dabei, versuchen, die Mannschaft zu halten. Es wird vielleicht noch ein oder zwei Veränderungen geben, ansonsten können wir es weder aus finanziellen Gründen noch ist es für mich nötig, die Mannschaft zu verändern. Es gibt auch keinen Spieler, der sagt, dass er unbedingt weg will, die Kameradschaft hat sich gefestigt, das spielerische Moment ist ganz hoch anzusetzen. Ich glaube, dass der Kader für die nächste Saison gut aufgestellt sein wird. Ich denke, dass wir hier auch wieder eine ähnliche Rolle wie jetzt spielen können. Meister ist immer so eine Sache, das ist für unseren Verein kaum durchzuführen, in die Regionalliga zu gehen, vielleicht kann man irgendeinen Plan aufstellen, aber das ist noch nicht so weit.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei