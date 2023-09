Starker Auswärtssieg der Retzer

Der SC Zwettl empfing zum Auftakt der 5. Runde im Spitzenspiel den SC Retz. Nach den eroberten drei Punkten letzte Woche gegen Kottingbrunn spekulierte das Heimteam auch in dieser Partie mit einem Sieg. Aber die Gäste knüpften an ihre beachtliche Leistung beim 3:0 gegen St. Peter/Au an und schossen auch die Zwettler ab. Schnelle Tore sorgten dabei für eine komfortable Führung, die nicht mehr aus der Hand gegeben wurde. So konnte man letzten Endes drei wichtige Punkte von einem direkten Konkurrenten entführen.

Aufregende Anfangsphase

In etwa 475 Zuschauer würdigten die starke Leistung der Zwettler letzte Woche in Kottingbrunn und strömten in die Waldviertler Sparkasse Arena. Voller Erwartungen kamen sie, wurden aber relativ schnell auf den Boden der Realität zurückgeholt. Retz fackelte nicht lange und legte los wie die Eisenbahn. Dabei wurden die Offensivaktionen „aus einer gesicherten Defensive über temporeiche Gegenstöße eingeleitet“, wie Trainer Haller nach der Partie zurückblickte. Es dauerte nicht mal eine Viertelstunde und Mwatero stellte in der 12. Minute auf 0:1 für die Gäste. Ein schneller Angriff über die rechte Seite und eine daraus resultierende hohe und punktgenaue Hereingabe wurde von ihm mit einem Kopfball per Aufsitzer verwertet. Man merkte, dass die Gäste nach der Torgala letzte Woche auf den Torgeschmack gekommen waren. Zwettl hatte sich vom Schock noch gar nicht erholt, da erhöhten die Gäste bereits. Dieses Mal war es Schulmeister, der scorte. Wie im modernen Fußball so oft üblich, lauerte die führende Mannschaft auch hier auf einen Konter. Der Stürmer erlief einen ideal getimten Pass in die Tiefe, nahm den Ball perfekt mit und spitzelte ihn gefühlvoll am Torhüter vorbei. Der Tscheche wurde von seinen Mitspielern und den Fans gefeiert. Wer jetzt aber glaubte, das Spiel sei gelaufen, der irrte sich gewaltig. Die Zwettler hatten die passende Antwort parat und schlugen ihrerseits in der 23. Minute zu. Der Ball wurde zwischen den Linien mustergültig durchgesteckt, Szotkowski erwischte tatsächlich den Ball und schloss aus extrem spitzen Winkel erfolgreich ab. Es war ergebnistechnisch wieder knapp. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Retz legte nach

Nach dem Seitenwechsel blieb es zunächst lange spannend. Zwettl hielt das Spiel bis zur 76. Minute offen. Dann folgte die endgültige Entscheidung. Yendi sorgt mit dem 1:3 sorgte für klare Verhältnisse. Im Anschluss wurde das Ergebnis aus Sicht der Retzer nur mehr trocken heimgespielt. Trainer Haller lobte nach der Partie „vor allem die disziplinierte Defensive“. Auf der anderen Seite darf er sich auch nicht über die funktionierende Offensive mit 6 Treffern in den letzten beiden Spielen beschweren. Was kann sich ein Trainer mehr wünschen, als dass die Abwehr- und die Angriffsleistungen passen. Insofern blickt Retz zuversichtlich auf die nächsten Spiele.