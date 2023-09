Überraschendes Comeback von Langenrohr

Details Montag, 04. September 2023 09:13

Den Abschluss der 5. Runde in der NÖ 1. Landesliga bildete die Partie SV Haitzendorf gegen SV Langenrohr. Das Heimteam, das bisher im Mittelfeld der Tabelle zu finden waren, wollte einen Dreier einfahren, um sich weiter nach oben orientieren zu können. Die Gäste, die in den bisherigen vier Spielen nur ein Unentschieden ergattern konnten, wollten unbedingt Punkte entführen, um Abstand zum Tabellenende zu gewinnen. Haitzendorf ging wie zu erwarten auch sehr rasch in Führung. Mit einem Doppelschlag aber in 2. Hälfte wurde die Wende zugunsten der Haitzendorfer eingeleitet. Nach einem weiteren Treffer konnten sie sich tatsächlich den ersten vollen Erfolg der Saison sichern.

Haitzendorf ging erwartungsgemäß in Führung

Sonntag Nachmittag wollten etwa 380 Zuschauer das Wochenende mit dieser Partie ausklingen lassen. Die anwesenden Heimfans spekulierten intensiv mit drei Punkten. Und die Gastgeber schienen von Beginn weg ihren Erwartungen gerecht zu werden. Es dauerte nicht mal 5 Minuten, bis den heimischen Unterstützern der Torschrei über die Lippen kam. Ein sehenswertes, aber auch etwas kurioses Tor sorgte für die Führung der Haitzendorfer. Vittner konnte sich auf Höhe der Mittellinie behaupten, spielte einen sehr langen und hohen Ball nach vorne in Richtung des Tores. Sein Mitspieler Schuh startete tatsächlich durch in diesen Raum und kam vor dem Abwehrspieler und dem herauseilenden, aber etwas zögernden Torhüter Fila per Kopf an den Ball, der über den Goalie ins Tor ging. Haitzendorf versäumte es in weiterer Folge, sofort nachzusetzen. Das Match war ausgeglichen und Langenrohr blieb im Spiel.

Langenrohr schlug zurück in Hälfte 2

Beide Mannschaften kamen mit dem Spielstand von 1:0 nach Seitenwechsel zurück aufs Spielfeld. Und die Gäste benötigten nur einige Minuten in der zweiten Halbzeit, um das Spiel auf den Kopf zu stellen. Ein Doppelschlag half ihnen dabei. Langenrohr gewann auf der rechten Seite den Ball. Es folgte ein rascher Pass auf Dilic. Der machte eine schnelle Drehung und schloss in der 56. Minute ab. Haitzendorf war sichtlich geschockt. Lediglich 2 Minuten später verloren die Gastgeber aufgrund des enormen Pressings der Langenrohrer den Ball im Mittelfeld. Das Auswärtsteam brachte den Ball überfallsartig in die gefährliche Zone, Dilic fackelte nicht lange und verwertete die kurze, aber punktgenaue Hereingabe auf ihn. Der Doppelpack des Stürmers hatte Langenrohr nun also zurück auf die Siegerstraße gebracht. Und sie hatten noch nicht genug. Letztlich gelang ihnen in der 82. Minute sogar noch das dritte Tor und somit die Vorentscheidung. Nach einem erneuten Fehler im Spielaufbau der Haitzendorfer kam Geppl an den Ball, legte eine Solo hin und belohnte sich mit einem sehenswerten Abschluss zum 1:3. Der Drops war gelutscht und Langenrohr hatte den Sieg eingetütet. Ein Doppelschlag und die Kaltschnäuzigkeit von Dilic hatten dies vor allem möglich gemacht. So gelingt es Langenrohr, das Tabellenende zu verlassen.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Nach dem Rückstand in Minute 5 ist mir das Gesicht eingeschlafen. Die erste Halbzeit war eigentlich schon recht offen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann aber endlich unsere Chancen verwertet. Den Doppelschlag hat uns natürlich dabei geholfen, auf die Siegerstraße zu kommen. Toll für die Mannschaft. Hervorheben möchte ich auch Dilic, der seine Klasse gezeigt hat!“

Der Beste: Emir Dilic (ST)

