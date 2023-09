Langenrohr fügt Neustadt nächste Enttäuschung zu

Details Samstag, 09. September 2023 13:36

SC Fortuna Wr. Neustadt war nach dem herben Rückschlag gegen Gloggnitz in der vergangenen Runde auf Rehabilitation aus. Man wollte so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur und an die Tabellenspitze zurück. Mit der SV Langenrohr wartete jedoch auswärts ein undankbarer Gegner und auch dieser sollte letztlich zum Stolperstein für den Favoriten werden. Das Heimteam feierte schließlich einen 2:1 Sieg, ergatterte den Dreier und schickte die Gäste ohne Punkte wieder heim.

Erneuter Rückstand für Neustadt

Freitag Abend empfing die SV Langenrohr auf ihrer Sportanlage vor etwa 450 Zuschauern den Meisterschaftsmitfavoriten. Die Vorzeichen konnten nicht unterschiedlicher sein. Während die Gastgeber in der letzten Runde einen Auswärtserfolg bei Haitzendorf gefeiert hatten, reiste Neustadt mit der überraschenden Derbyniederlage gegen Gloggnitz im Gepäck an. Und musste auch auf ihren Star Sax verzichten, der in diesem Nachbarschaftsduell bereits wenige Momente nach seiner Einwechslung Rot für eine Tätlichkeit gesehen hatte und daher gesperrt war. Langenrohr wusste, dass gerade angeschlagene Gegner sehr gefährlich sein können. Neustadt auf der anderen Seite versuchte zunächst mal, wieder etwas Sicherheit in ihr Spiel zu bekommen. Und so war die Anfangsphase vor allem durch ein gegenseitiges behutsames Abtasten der beiden Teams mit nicht vielen Chancen geprägt. So sollte es doch bis zur 38. Minute dauern, ehe das erste Tor fiel. Und es waren die Heimfans, die jubeln durften. Neustadt scheiterte mit dem Versuch eines kontrollierten Spielaufbaus, Langenrohr erkämpfte den Ball im Mittelfeld und schaltete sehr schnell um. Dilic startete in die Tiefe, wohin auch der geschupfte Ball seines Teamkollegen perfekt kam, pfiff sich nichts und überhob elegant im Stile eines Spitzenspielers den herauslaufenden Goalie. Ein Konter wie aus dem Bilderbuch! Und die Fans der Gastgeber durften wieder über eine Führung jubeln. Mit dem Spielstand von 1:0 ging es auch in die Kabinen.

Langenrohr gibt Erfolg nicht mehr aus der Hand

Dem Heimteam gelang es im zweiten Durchgang lange Zeit, dass der Gegner nicht ins Spiel zurückkam. Doch wie so oft im Fußball reichte Neustadt eine Standardsituation, um doch noch anschreiben zu können. Nach einem Eckball von der rechten Seite drückte Tvrdy den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Die Gäste nun wieder auf der Erfolgsspur? Falsch gedacht. Langenrohr sollte zurückschlagen. In der letzten Minute der regulären Spielzeit zeigten sie erneut, dass sie einen Konter rasch und perfekt zu Ende spielen können. Nach einem schnellen Gegenstoß kam Nestler an den Ball und versenkte den Ball mit einem sehenswerten Weitschuss im Kasten. Jetzt war die Zeit nur mehr sehr kurz für die Neustädter, um noch einmal zurückzukommen. Nach diesem erneuten mentalen Dämpfer gelang es ihnen auch nicht und die 3 Punkte blieben in Langenrohr. Der Lauf der Gäste dagegen scheint vorerst mal zu Ende zu sein.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

"Freu mich über diese grandiose Leistung! Das ganze Team hat vor allem kämpferisch und läuferisch überzeugt und so den Erfolg möglich gemacht. Ein besonderes Danke auch an unsere Jungen, die sich hervorragend in die Mannschaft eingefügt haben und so einen wichtigen Beitrag zum Sieg geleistet haben!"

Der Beste: Stefan Nestler (Mittelfeld)

