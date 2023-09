Torlawine in Ortmann nicht aufzuhalten

Details Samstag, 09. September 2023 14:37

Nach dem vielumjubelten Sieg letztes Wochenende gegen Scheiblingkirchen wollte die SG Ortmann/Oed-Waldegg in Teil 2 des Heimspieldoppels nachsetzen. 4 erzielte Treffer am vergangenen Spieltag weckten den Torhunger des Teams. Da sollte mit SCU-GLD Kilb auch ein sehr dankbarer Gegner kommen, konnten sie ja bis dato noch keinen vollen Erfolg in der Meisterschaft einfahren. Mit mickrigen 3 Punkten traten sie die Reise nach Ortmann an, um Punkte zu entführen. Die Gastgeber aber behielten die Oberhand, warfen erneut die Tormaschine an und schickten die Kilber mit 3:2 punktelos wieder heim.

Überraschende Kilber Führung zur Pause

Die Sportanlage Ortmann wurde Freitag Abend von rund 215 Zuschauern besucht. Die Heimfans zollten ihrer Mannschaft Respekt für die bisher starke Saison. Und scheinbar sind sie sich bewusst, dass sie im Alpenstadion im Moment mit vielen Toren und Siegen verwöhnt werden. Was gibt es für einen Fußballfan Schöneres? Aber wie so oft im Fußball zeigte sich mal wieder, dass Erfolge kein Selbstläufer sind. Und anders als zu erwarten war, sollten es die Gäste sein, die schon in der 10. Minute in Führung gingen. Ein unglückliches Eigentor von Paul sorgte für das Zwischenergebnis von 0:1. Den heimischen Unterstützern schlief das Gesicht auf den Tribünen ein. Aber es dauerte nicht lange und die Gastgeber egalisierten die Führung der Kilber. Auch in diesem Fall handelte es sich um ein Eigentor. Bass versenkte den Ball im falschen Gehäuse. Wer jetzt dachte, das Spiel sollte nun den erwartbaren Lauf annehmen, täuschte sich jedoch erneut. Gerade mal 7 Minuten vergingen bis zur erneuten Führung von Kilb. Terziu trug sich in die Torschützenliste ein und mit diesem Spielstand ging es auch in die Kabinen.

Tormaschine in Ortmann nimmt nach Blackout wieder Schwung auf

Das erste Highlight nach Seitenwechsel hatte mit Fußball relativ wenig zu tun. Ein Stromausfall sorgte für eine Unterbrechung. Dieser sollte etwa 30 Minuten dauern und es schien, dass dieses Ereignis dem Heimteam gelegener kam und es so richtig aufweckte. Es war nun genug Elektrizität und Energie da, um die bereits von der letzten Runde bekannte Tormaschinerie anzuwerfen. In Minute 69 stellte Paul auf 2:2. Dieses Mal hatte er ins richtige Tor getroffen. Es war ein richtiges Traumtor. Eine Flanke von seinem Mitspieler Hofer verwertete er direkt mit der Innenseite ins linke Kreuzeck. Die Heimischen hatten aber noch nicht genug. Eine Viertelstunde vor Schluss legte sein Teamkollege Adigüzel, der den Ball über rechts von Panzenböck bekam, nach und sorgte sogar noch für den Sieg. Das Fazit nach dem Heimspieldoppel lautet somit 6 Punkte und 7 erzielte Tore. Was will man mehr? Verständlich, dass im Alpenstadion derzeit eine Euphorie herrscht, die noch möglichst lange anhalten soll, wenn es nach den Verantwortlichen geht.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

"Der gesamte Verein ist sehr, sehr froh über die 6 Punkte in den beiden Heimspielen! Die kann uns keiner mehr nehmen. Die Richtung stimmt. Nächste Woche steht jetzt mal das Auswärtsspiel bei Haitzendorf auf dem Programm. Aber natürlich schielen wir auch schon auf das folgende Heimspiel, den Hit gegen Wr. Neustadt! Wir sind bereit!"

Der Beste: Justin Strodl (Mittelfeld)

