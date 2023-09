Gloggnitz legt nach Derbysieg nach

Die SV Gloggnitz schwamm nach dem Erfolg im Nachbarschaftsduell gegen Wr. Neustadt noch auf der Euphoriewelle und empfing in der 6. Runde UFC St. Peter/Au. Man wollte auch in diesem Duell als Sieger vom Platz gehen, um den Erfolg von letzter Woche zu bestätigen. Die Gäste andererseits strebten nach der Heimniederlage gegen Korneuburg nach Wiedergutmachung. Realisieren konnten sie diese jedoch letztlich nicht. Gloggnitz setzte sich ungefährdet mit 2:0 durch und prolongierte seinen Lauf.

Gloggnitz bestimmt die 1. Hälfte

Bei nochmals sommerlichen Temperaturen beschlossen Samstag Nachmittag rund 350 Zuschauer, nicht einen See oder ein Freibad aufzusuchen, sondern der Krammer-Arena einen Besuch abzustatten. Nach dem historischen Highlight vergangene Woche mit dem Derbysieg gegen das große Neustadt ist es in Gloggnitz derzeit in Mode, Fußballfan des ortsansässigen Vereins zu sein. Man erhoffte sich auf den Tribünen erneut eine starke Leistung und wollte dem Fußballfest beiwohnen. Nach einer sehr kurzen Phase des Abtastens entwickelte sich das Match von Beginn weg in eine Richtung, die man so erwarten konnte. Gloggnitz übernahm immer mehr die Spielkontrolle. Die Mannen von Trainer Eckbauer hatten nicht nur mehr Ballbesitz, sondern strahlten insgesamt auch mehr Gefahr aus. St. Peter lauerte auf Konter, zu diesen kam es jedoch nur sehr selten. Ein Torerfolg blieb im ersten Durchgang beiden Teams verwehrt, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging. Da hatten sich die Zuschauer schon etwas mehr erwartet, vor allem ergebnistechnisch.

Gloggnitz macht den Sack zu

In der zweiten Hälfte sollten sie aber noch milde gestimmt werden. Das Spiel ging in etwa mit der gleichen Tonart weiter. Gloggnitz agierte nach wie vor als das aktivere Team. In der 59. Minute nahm Trainer Eckbauer dann einen Doppelwechsel vor. Frische Power kann nie schaden. Und nicht mal eine Viertelstunde später wurden die Angriffsbemühen der Heimischen tatsächlich noch belohnt. Gruber sorgte für den Führungstreffer. Wenn aus dem Spiel heraus das Tor nicht fallen möchte, dann muss oft ein Standard herhalten. Und so war es auch hier. Nach einem Eckball kam der Ball auf Höhe des Sechzehners an. Die Wuchtel, die vom Stürmer nicht optimal getroffen wurde, ging von dort in den Fünfer, durch eine Menschenmauer, und kullerte schließlich über die Linie. Gloggnitz konnte sich über das erkämpfte 1:0 freuen. Eine Trinkpause unmittelbar danach nutzten die Gastgeber auch, sich über den taktischen Fahrplan für die letzten Minuten klar zu werden. Dieser wurde erfolgreich umgesetzt und St. Peter war nicht in der Lage, nochmals zurückzukommen. Die Fans konnten nach Matchende über den erneuten Erfolg jubeln. Gloggnitz befindet sich mittlerweile auf dem starken vierten Platz in der Tabelle.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Bin erleichtert! Mit diesem Erfolg haben wir den Derbysieg gegen Neustadt bestätigt. Dieser Erfolg wäre nur die Hälfte wert gewesen, wenn wir heute nicht gewonnen hätten. Die Richtung stimmt und der vierte Platz ist eine schöne Momentaufnahme. An den Zuschauerzahlen merkt man auch, dass die hervorragenden Leistungen von unseren Fans honoriert werden.“

Der Beste: Gerald Peinsipp (Verteidigung)