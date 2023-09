Schrems siegt im Stile eines Tabellenführers

ASV EATON Schrems, der Leader der NÖ 1. Landesliga, empfing Samstag Abend zum Abschluss der 6. Runde den SV Haitzendorf. Die Rollen schienen vor der Partie eindeutig verteilt. Das Heimteam ging als klarer Favorit in das Match. Die Gäste andererseits spekulierten mit einer Überraschung. Dieser Traum ging aber nicht in Erfüllung, auch wenn sie das Spiel lange offen halten konnten. Letztlich ging Schrems als absolut verdienter 2:0 Sieger vom Platz.

Tabellenführer von Beginn weg dominant

Die jüngsten Erfolge der Gastgeber lockten immerhin etwa 400 Zuschauer in die „ELK“-Arena. Und der Besuch sollte sich lohnen. Die Jungs von Trainer Gutlederer enttäuschten die Heimfans nicht. Das Spiel lief ab der 1. Minute wie auf einer schiefen Ebene. Die Haitzendorfer waren sich bewusst, dass sie spielerisch wohl nicht mit dem Leader mithalten werden können. Dementsprechend fokussierten sie sich auf eine geordnete Defensive. Das Ziel war eine disziplinierte Abwehrleistung, die dann vielleicht auch mehr ermöglichen sollte. Und die Strategie schien aufzugehen. Die Schremser bestimmten zwar eindeutig das Spiel und waren das klar gefährlichere Team. Zahleiche Chancen waren die Folge. Aber das Runde wollte nicht ins Eckige. Irgendwie schafften es die Haitzendorfer immer wieder, dass ein Fuß oder ein anderer Körperteil dazwischen war, wenn die Heimischen ihre Angriffsbemühungen zu Ende spielen wollten. Großen Anteil an der Torsperre hatte natürlich auch Goalie Kerschaumer, der den Kasten sauber hielt. Ohne Treffer ging es in die Pause.

Schremser Offensivhunger wird belohnt

Auch nach Seitenwechsel zeigte sich das gleiche Geschehen auf dem Spielfeld. Die Gastgeber dominierten. Haitzendorf verharrte nach wie vor in der Defensive, zeitweise versuchte man mal schnell umzuschalten. In der 70. Minute tat sich plötzlich eine riesige Chancen für den Außenseiter auf, die aber doch ungenutzt blieb. Diese Führung hätte das Spiel auf den Kopf gestellt. Ab diesem Zeitpunkt jedoch waren die Gäste dann besser im Spiel und Schrems musste aufpassen, das Spiel nicht sogar noch überraschenderweise zu verlieren. Als sich die Schremser Verantwortlichen dann vielleicht schon mit der Frage beschäftigten, ob man sich mit einem Unentschieden zufriedengibt, gelang doch noch der Befreiungsschlag. Ognyanov sorgte in der 88. Minute für das so wichtige 1:0. Der Bulgare wollte sich mit der Punkteteilung nicht abfinden, wurde von seinem Trainer aufgrund des Spielstands von der Verteidigung weiter nach vor in den Sturm gezogen und schloss schließlich selbst einen Angriff ab. Nur 2 Minuten später legte sein Teamkollege Jurdik dann noch einen Treffer nach. Der Tscheche kam auf der linken Seite auf Höhe des Strafraums an den Ball, machte einen Haken und schloss flach ins lange Eck ab. Das war der endgültige Genickschlag für die Haitzendorfer. Die Schremser auf der anderen Seite finalisierten doch noch einen Sieg in der Schlussphase des Spiels, so wie es sich für einen Titelanwärter gehört. Der ASV lacht auch nach Runde 6 von der Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

"Wir hatten das Spiel von Beginn weg dominiert. Und der Mut, des Trainers, Ognyanov nach vor zu ziehen, wurde belohnt! Wir freuen uns auf das Duell nächste Woche in Neustadt!"

Bester Spieler: Ognyanov (Verteidiger)