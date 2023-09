Zubak sorgt für Kottingbrunner Pflichtsieg

Details Samstag, 16. September 2023 10:29

Der ASK Kottingbrunn konnte letzte Woche nach dem Last Minute Ausgleich der SG Rohrbach/St. Veit in der heimischen „Gruabn“ wieder nicht so richtig Plätze in der Tabelle gut machen. Wie groß war der mentale Knacks? Die 7. Runde der 1. NÖ Landesliga sollte es zeigen. Die lange Auswärtsreise führte die Jungs von Trainer Ristic zum SV Waidhofen/Thaya, die ihrerseits die rote Laterne loswerden wollten. Die Gäste krallten sich letztlich unaufgeregt die 3 Punkte. Vor allem Zubak drückte der Partie seinen Stempel auf.

ASK von Beginn weg auf Siegerstraße

Rund 200 Zuschauer beschlossen Freitag Abend, das Wochenende mit Fußball im Birkenstadion einzuläuten. Hut ab vor den Heimfans! Sie bewiesen ihre Treue, läuft die Saison ja bisher gar nicht für ihren Club. Mickrige drei Punkte konnten bis dato erbeutet werden. Aber gerade gegen Kottingbrunn spekulierten sie auf einen Punktezuwachs, durften ja auch die Gäste vor der Partie nicht auf einen wirklich gelungen Meisterschaftsstart zurückblicken. Die Erwartungen waren andere. Die Gäste, die bisher in der Ferne erfolgreicher agierten, wollten daher zumindest den vermeintlich leichten Dreier beim Tabellenschlusslicht einfahren. Und der Plan schien von Anfang an aufzugehen. Es dauerte gerade mal 6 Minuten, eher der Favorit das erste Mal anschrieb. Und die Kottingbrunner konnten sich dabei wieder mal auf ihren Torgaranten Zubak verlassen. Der Kroate, die in dieser Saison bereits 3 Treffer auf seiner Visitenkarte stehen hatte, ließ dabei seine Klasse und Coolness aufblitzen. Nach einem Zuspiel auf ihn düpierte er die Verteidigung der Heimischen, ließ dabei einen Verteidiger recht problemlos aussteigen, umkurvte den Goalie und schob trocken zum 0:1 ein. Mit der Führung im Rücken tat sich der ASK natürlicher leichter. Sie kontrollierten das Match und bestimmten das Spielgeschehen, weitere Großchancen konnten aber nicht so wirklich herausgespielt werden. Da nach einem vermeintlichen Foul an Bauer im Sechzehner die Pfeife des Schiedsrichters stumm blieb und es keinen Elfer für die Gäste gab, ging es mit dem knappen Vorsprung des Favoriten auch in die Pause.

Zubak fixiert mit Doppelpack den Erfolg

Die 2. Hälfte lieferte nicht gerade ein Fußballfeuerwerk. Die SV Waidhofen/Thaya war nicht in der Lage, die Kottingbrunner so richtig in Bedrängnis zu bringen. Das Spiel plätscherte dahin. Auch weil die Mannen von Trainer Ristic natürlich vermeiden wollten, in einen Konter zu laufen. Ihrerseits lauerten sie auch auf die Möglichkeit eines schnellen Gegenstoßes, um den Sack endgültig zuzumachen. Und diese Vorentscheidung fiel dann auch in der 83. Minute. Jedoch nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einer Standardsituation. Zubak trat erneut in Erscheinung und versenkte einen kurz auf ihn abgespielten Freistoß flach genau neben der Stange. Der Kroate sorgte so dafür, dass der Sieg mit seinem fünften Saisontor endgültig eingetütet wurde. Auswärts läuft es für den ASK und man konnte in den letzten 3 Spielen immerhin 7 Punkte einfahren. Gut, dass auch nächste Woche eine Reise ansteht – nach Scheiblingkirchen.

Stimme zum Spiel

Zeljko Ristic (Trainer ASK Kottingbrunn):

„Bei einer 1:0 Führung kann immer etwas passieren, wie wir letzte Woche auch leidvoll erfahren mussten. Dieses Mal haben wir es brav zu Ende gespielt. Die Auswärtsergebnisse passen bereits. Und ich bin davon überzeugt, dass ergebnistechnisich auch daheim bald der Knoten platzen wird. Großes Lob an Zubak, der sportlich und menschlich ein großer Gewinn für unser Team ist. Das ist uns ein Transfercoup gelungen!“

Die Besten: Sanel Tahirovic (Mittelfeld) und Petar Zubak (Sturm)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.