Zwettler Sieg nach verrücktem Comeback

Details Samstag, 16. September 2023 10:34

Der SC Zwettl, der an den letzten beiden Spieltagen keinen Sieg feiern konnte und in der vergangenen Runde auch einen Vorsprung von 2 Toren bei Korneuburg verspielte, war auf Rehabilitation aus. Dabei empfing er Freitag Abend eine der großen Überraschungen der bisherigen Saison. Der SV Gloggnitz kam, um seinen Erfolgslauf fortzusetzen und wollte auch von dieser Reise etwas Zählbares mitnehmen. Nach einer starken Leistung in der ersten Hälfte gaben die Gäste nach Seitenwechsel das Spiel aber komplett aus der Hand und Zwettl sicherte sich letztlich doch noch die 3 Punkte.

Gloggnitz startet stark wie mittlerweile gewohnt

Rund 475 Zuschauer hatten Bock auf die schönste Nebensache der Welt und machten sich in die „Waldviertel Sparkasse Arena“ auf. Die heimischen Fans wollten ihre Mannschaft nach den letzten Rückschlägen stimmkräftig dabei unterstützen, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Zunächst schien es aber nicht so, als dass die Erwartungen gestillt werden könnten. Die Gloggnitzer legten wie die Feuerwehr los, so wie man es von ihnen aus den vergangenen erfolgreichen Partien bereits kannte. Ein wichtiger Mosaikstein ist natürlich nach wie vor Angreifer Pross. Dieser sorgte auch bereits in der 4. Minute für die wichtige Führung. Ein super Tor! Nach einem schnellen und direkten Spielaufbau der Gäste über 3 Stationen kam der Ball schließlich zum Stürmer, der dann noch einen Haken machte und die Wuchtel im kurzen Eck versenkte. Nach dem Tor bot sich den Zuschauern ein zunächst ausgeglichenes Spiel, ohne jedoch großen Chancen auf beiden Seiten. In der 32. Minute aber dann bewiesen die Gäste wieder ihre derzeitige unglaubliche Effektivität. Die zweite Chance führte zum zweiten Tor! Gruber musste nach einem Bilderbuchkonter und einer perfekten Vorarbeit seiner Teamkollegen den Ball nur mehr einschieben. Mit einem Stand von 0:2 ging es in die Pause.

Perfekter Start in HZ 2 ermöglicht Zwettler Sieg

Nach Seitenwechsel ging es weiter. Und Gloggnitz schien dabei noch nicht aus der Kabine zurück zu sein. Szotkowski bekam den Ball, wurde nicht attackiert und zog schließlich aus rund 20 Metern unhaltbar ins lange Eck ab. Zwettl war in der Partie retour und legte gleich nach. Dieses Mal trat der Torschütze als Assistgeber in Erscheinung und bediente seinen Mitspieler Kruder perfekt in den Lauf. Der schob den Ball lässig am vor ihm auftauchenden Goalie vorbei. Wie aus dem Nichts stand es dadurch in der 55. Minute plötzlich 2:2. Gloggnitz wurde brutalst überrumpelt. Aber selbst mit dieser schwierigen Situation konnten die Gäste umgehen und kämpften sich wieder in die Partie zurück. Das Pendel hätte dann in beide Seiten ausschlagen können. Tat es aber letztendlich in Richtung Zwettl. Als sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung anzufreunden begannen, belohnte Penz das Aufbäumen seines Teams tatsächlich noch mit dem Siegtreffer. Er nahm sich ein Herz und knallte den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert unhaltbar unter die Latte. Der Jubel auf dem Feld und der Tribüne war riesengroß, konnte man doch nach den ersten 45 Minuten nicht mehr so wirklich von einem vollen Erfolg ausgehen. Dieses beachtliche Comeback führte die Zwettler zurück auf die Siegerstraße, die nun bereits voller Tatendrang auf die nächsten Aufgaben warten.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Hervorheben möchte ich natürlich die unglaubliche Moral meiner Jungs! Ein jeder glaubt, ich wäre so laut in der Halbzeit gewesen. Das stimmt aber so nicht. Die Jungs haben sich selbst bis zum geht nicht mehr in der Kabine gepushed. Diese Leidenschaft und auch eine Umstellung auf ein 4-4-2 haben uns zurück auf die Siegerstraße gebracht. Einen großen Anteil daran hat vor allem auch Szotkowski, der einen Lauf hat und aus wenig so viel macht. Sein Zug zum Tor tut unserem Offensivspiel natürlich sehr gut."

Der Beste: Marek Szotkowski (Sturm)

