St. Peter/Au feiert doch noch knappen Erfolg

Details Sonntag, 17. September 2023 11:18

Der Motor von UFC St. Peter/Au war zuletzt ziemlich ins Stottern geraden. Nach überragenden 9 Punkten in den ersten 3 Runden konnte man an den Spieltagen 4-6 keinen einzigen Zähler mehr ergattern. Der SV Langenrohr, der sich seinerseits in hinteren Tabellenregionen befindet, konnte vor der Partie einen gegenteiligen Trend aufweisen. Der Club gewann die letzten 2 Spiele, darunter war am vergangenen Wochenende auch der Sensationssieg gegen Wr. Neustadt. Dementsprechend sahen die Zuschauer ein knappes Match, in dem sich letztlich doch St. Peter nach hartem Kampf durchsetzte.

Chancenreiches, aber torloses Unentschieden zur Pause

Trotz der 3 Schlappen in Folge kamen 250 Zuschauer auf die Sportanlage St. Peter/Au. Sie fieberten sehnsüchtig mal wieder einem Sieg entgegen und die Heimfans wollten ihre Jungs selbst lautstark nach vorne treiben, um sie dabei zu unterstützen. Zunächst schien es nicht so, als würden sich ihre Wünsche erfüllen. Die Gastgeber hatten zwar die erste große Chance. Nachdem diese aber vergeben wurde, merkte man ihnen schon an, dass ihnen durch die letzten Misserfolge die Leichtigkeit fehlte. SV Langenrohr auf der anderen Seite konzentrierte sich zunächst vor allem auf die Defensive, versuchte dann aber mit der Zeit, immer häufiger über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Sie erspielten sich so auch einige Hochkaräter, das Runde wollte aber nicht ins Eckige. Eine Führung für die Gäste wäre nach den ersten 45 Minuten nicht unverdient gewesen, irgendwie schafften es die Heimischen aber doch, ohne Gegentor zu bleiben und so ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Langenrohr geht in Führung, aber St. Peter gewinnt

Die 2. Halbzeit hatte dann wesentlich mehr zu bieten. Den Heimfans wurde ein Actionthriller geboten und manche von ihnen haben nun vielleicht wieder ein paar graue Haare mehr. Der Auftakt nach Seitenwechsel verlief nämlich nicht nach ihrem Geschmack. Langenrohr hatte den wesentlich besseren Start und ging, wie sich in der 1. Hälfte schon abgezeichnet hatte, in der 53. Minute auch in Führung. Nach einem schnellen Gegenstoß über mehrere Stationen landete der Ball auf Höhe des Sechzehners bei Marschall, der den Ball humorlos im Kasten versenkte. Mitte der 2. Halbzeit nahm St. Peter dann eine Vielzahl an Wechseln vor. Und tatsächlich gelang es dem Trainerteam, so auch für die nötigen Impulse zu sorgen, um nochmals ins Spiel zurückzukommen. Das Heimteam spielte einen Freistoß in der eigenen Hälfte sehr schnell ab, konterte blitzartig und nützte es eiskalt aus, dass die Gäste in der Situation nicht geordnet waren. Einem Steilpass in die Tiefe folgte ein punktgenaues Zuspiel in die Mitte und Zefi schmetterte die Wuchtel wuchtig unter die Latte. Aber das war noch nicht alles. Der Fußball schrieb mal wieder seine eigene Geschichte und die Gastgeber durften sich tatsächlich auch noch über den Siegtreffer freuen. Es lief bereits die letzte Minute. Nach einer hohen Freistoßflanke aus halbrechter Position landet der Ball irgendwie bei Nagelstrasser, der Ball unbedrängt über die Linie schob. Der Sieg war spät, aber doch eingetütet und die Jubelgesänge unter den Zuschauern wollten in der Nachspielzeit gar nicht mehr verstummen.

Stimme zum Spiel

Anton Saric (Trainer UFC St. Peter/Au):

„Bin stolz auf die extreme Mentalität meiner Mannschaft! Nach der ersten Halbzeit hätte es aufgrund der Chancen durchaus auch 1:2 oder 1:3 stehen können. Selbst nach dem frühen Rückstand in der zweiten Hälfte haben wir stets an einen Erfolg geglaubt. Wir mussten aber schon auch riskieren. Die Wechselspieler, die nochmal für ordentlich Schwung gesorgt haben, und die Umstellung auf einen 4-4-2 haben letztlich wesentlich zu diesem Last-Minute-Sieg beigetragen.“

Der Beste: Bernhard Staudinger (Torhüter)

