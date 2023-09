Schremser gewinnen torreichen Schlager

Zum Spitzenspiel der 7. Meisterschaftsrunde trat der ASV EATON Schrems bei seinem Verfolger SC Fortuna Wr. Neustadt an. Der Trend des Heimteams zeigte in den vergangenen Matches eindeutig nach unten, konnte doch an den Spieltagen 5 und 6 kein einziger Punkt ergattert werden. Die Gäste dagegen reisten mit einer weißen Weste an. Man verteidigte diese und die Tabellenführung souverän, obwohl es in der 1. Hälfte gar nicht danach ausgesehen hatte.

Fußballfest um die Mittagszeit

Der Hit fand Sonntag um 11 Uhr statt. Die außergewöhnliche Ankickzeit ergab sich, da das Aufeinandertreffen der beiden Spitzenteams der Höhepunkt des Sportfests in Wr. Neustadt sein sollte, das an diesem Wochenende stattfand. Für ein ansprechendes Ambiente war gesorgt. Die Teams liefen im wohl beeindruckendsten Stadion der NÖ 1. Landesliga ein. Und auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm wurde von den Verantwortlichen auf die Beine gestellt. Den beachtlichen 700 Zuschauern, die in etwa den Weg in die Ergo Arena gefunden hatten, wurde also einiges geboten. Jetzt musste nur noch ihre Mannschaft mitspielen, um für einen perfekten Sonntag zu sorgen.

Traumstart für Neustadt

Das Heimteam schien sich den Erwartungen bewusst zu sein und wollte die jüngsten Leistungen, die vor allem ergebnistechnisch nicht gepasst haben, vergessen lassen. Dementsprechend fackelten sie nicht lange rum und gingen bereits in der 13. Minute in Führung. Mehmedali trug sich in die Schützenliste ein. Angetrieben von den Fans legten sie recht rasch nach. Nur ganze 5 Minuten später verlängerte Kreka einen Eckball ins gegnerische Tor. Es stand somit 2:0. Einen besseren Auftakt im Duell gegen einen Hauptkonkurrenten kann man sich nicht wünschen. Aus Sicht von Schrems ein absoluter Horrorstart. Wer jetzt aber dachte, die Gäste kämen vielleicht mit dem Druck nicht klar, zerbrechen daran und fallen auseinander, der sollte sich ordentlich täuschen. Man merkte, dass sie innerlich, auch aufgrund der Erfolge in dieser Saison, nach wie vor an sich glaubten. Sie ließen die Köpfe nicht hängen und schafften tatsächlich noch in der 1. Hälfte den Anschlusstreffer. Verantwortlich dafür war Bio, der nach abgesessener Sperre wieder in der Startelf zu finden war. Mental sicher sehr, sehr wichtig, dass man schon vor Seitenwechsel wieder in der Partie war. Mit dem Resultat von 2:1 ging es auch in die Kabinen.

Schrems spielt sich in einen Rausch

Mit dem Wiederanpfiff um rund 12 Uhr wurde dann der Auftakt zum Festmahl für Schrems eingeläutet. Sie waren so richtig hungrig um die Mittagszeit, genau genommen torhungrig. Den Startschuss gab erneut Bio, der einen Elfer verwertete und so einen Doppelpack erzielte. Der Ausgleich war mal geschafft. Und unter kräftiger Mithilfe des Heimteams dauerte es nicht lange, bis die Gäste sogar in Führung gingen. Ein Eigentor von Brandecker bedeutete das Zwischenergebnis von 2:3. Dies sollte es aber noch nicht gewesen sein. Der Tabellenführer legte noch einen Treffer nach, damit auch echt gar nichts mehr passieren konnte. Haider sorgte schon in der 65. Minute für den Schlusspunkt. Es wäre genug Zeit für die Neustädter vorhanden gewesen, das Spiel noch einmal spannend zu machen, aber bei dem Spielverlauf war nicht damit zu rechnen, dass sie sich noch einmal zurückkämpfen. Die Schremser spielten das Ergebnis tatsächlich heim, behielten ihre weiße Weste und bewiesen ein weiteres Mal, dass sie in ihrer momentanen Verfassung aktuell nicht zu biegen sind.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Ein großartiger Sieg! Wobei man schon ehrlich sein muss, die ersten 30 Minuten waren wir mehr oder weniger nicht vorhanden. Der Anschlusstreffer hat uns ins Spiel zurückgebracht. Dann war es ein Erfolg des Willens. Gut getan hat uns vor allem, dass Bio wieder zurück war. Er beschäftigt die Gegenspieler ständig. Auch Tormann Ruso hat sich ausgezeichnet. Aber im Prinzip möchte ich gar nicht einzelne Akteure herausheben, eine starke Leistung im Kollektiv ermöglichte den Dreier.“

Die Besten: Marvin Bio (Sturm) und Alexander Ruso (Torhüter)