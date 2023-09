SG Ortmann/Oed-Waldegg triumphiert in Überzahl

Details Montag, 18. September 2023 11:59

Zum Abschluss der 7. Runde empfing Sonntag Nachmittag der SV Haitzendorf die Gäste der SG Ortmann/Oed-Waldegg. Die beiden Teams befanden sich vor dem Duell im Mittelfeld der Tabelle. Angestrebt wurde jeweils ein voller Erfolg, um den Anschluss zu den vorderen Plätzen zu schaffen. Der Verlierer drohte nach hinten abzurutschen. Die Gäste liefen zwar zunächst einem Rückstand nach, lieferten dann aber mit einem Mann mehr ein wahres Torfestival. Am Ende feierte man den dritten Sieg in Folge und lauert nun hinter Schrems und Korneuburg.

Gastgeber gewinnen 1. Halbzeit

Etwa 185 Zuschauer statteten der Sportanlage Haitzendorf einen Besuch ab. Die heimischen Fans wollten ihre Mannschaft nach vor pushen, um im Kampf um eine bessere Platzierung einen vollen Erfolg einzufahren. Die Gäste dominierten das Spielgeschehen bereits vor der Pause, versäumten es aber, die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Und dann folgte überraschenderweise sogar noch die Höchststrafe. Eine alte Weisheit im Fußball bewahrheitete sich mal wieder. Die Tore, die man nicht schießt, bekommt man. Und so lag man in der 40. Minute plötzlich im Rückstand. Nach einem eigenen Abstoß konnten die Haitzendorfer den Ball im Mittelfeld behaupten, spielten rasch in die Tiefe und Bassiouny, der ihn erlief, schob die Wuchtel schließlich am aufgerückten Goalie vorbei ins Tor. Mit dem Stand ging es auch in die Pause.

Torfestival der Gäste nach 3 gegnerischen Ausschlüssen

Die SG Ortmann/Oed-Waldegg war nicht geschockt und spielte genauso weiter wie in Halbzeit 1. Sie dominierten, aber jetzt passte auch die Effektivität. Gallei glich sehr schnell nach Wiederanpfiff schon in der 48. Minute aus. Herhalten musste ein Eckball von der rechten Seite, den er direkt übernahm und im langen Eck versenkte. Schaute nach einer einstudierten Variante aus. Dann dauerte es etwas bis zum nächsten Highlight. Das hatte es in sich. Hatte mit Fußball aber relativ wenig zu tun. In der 65. Minute zeigte Schiedsrichter Hamid dem heimischen Schlussmann Kerschbaumer wegen Kritik Gelb-Rot. Darüber hinaus wurden auch sein Trainer Wallner und dessen Co Korbel wegen Unsportlichkeit des Platzes verwiesen. So etwas sieht man auch nicht jeden Tag. Jetzt hatte das Pendel dann auch endgültig in Richtung der Gäste ausgeschlagen. Es vergingen auch nur weitere 5 Minuten, ehe die Jungs von Coach Stifter in Führung gingen. Gallei erlief ein hohes Zuspiel tief in den freien Raum und überhob den Goalie. Die Partie war gelaufen. In den letzten Minuten legte sein Team noch 2 weitere Treffer nach. Adigüzel und Strodl hübschten die Tordifferenz etwas auf. Der Anschluss nach oben war mit Schlusspfiff geschafft und man darf sich nun zum Spitzenfeld der Tabelle zählen. Mal sehen, wohin die Reise noch geht, wenn es weiter so läuft.

Stimme zum Spiel

Stefan Hausmann (Sportlicher Leiter Ortmann):

"Schon die 1. Halbzeit hat uns gehört. Verrückt, überhaupt in Rückstand zu geraten. Aber so ist Fußball. Umso wichtiger, dass wir mittlerweile in der Lage sind, auch nach einem 0:1 zurückzukommen. Das haben wir nun bereits mehrmals in dieser Saison bewiesen. Schön, dass wir am Ende auch noch etwas für unser Torverhältnis gemacht haben!"

Der Beste: Gallei (Sturm)

