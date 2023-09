Langenrohr mit Punkt gegen Zwettl

Freitag Abend traf der SV Langenrohr auf den auf Grund der Tabellensituation favorisierten SC Zwettl. Andererseits konnten die Heimischen im letzten Spiel vor eigener Kulisse das große Wr. Neustadt besiegen. Also rechnete man sich durchaus auch Chancen in diesem Aufeinandertreffen aus. Nach einer turbulenten Anfangsphase, in der zunächst die Gäste in Führung gingen und man sehr schnell ausgleichen konnte, endete das Spiel schließlich mit einem Unentschieden.

Actionreicher Auftakt

Etwas mehr als 200 Zuschauer fanden sich auf der Sportanlage Langenrohr ein. Nach dem beeindruckenden Erfolg im letzten Heimmatch wollten die Fans mit ansehnlichem Fußball ins Wochenende starten. Und der Beginn war auch durchaus vielversprechend. Die Fans hatten gerade Platz genommen. Da startete das Spektakel schon. Aber leider nicht so, wie sich die heimischen Anhänger das vorgestellt hatten. Zwettl ging bereits in der 12. Minute in Führung. Die Gäste machten nach einem kontrollierten Spielaufbau das Spiel doch plötzlich mit einem hohen Ball in die Tiefe schnell und gewannen in weiterer Folge aufgrund des Pressings den zweiten Ball, wodurch dieser zunächst an der rechten Flanke landete. Den idealen Stanglpass von dort verwertete dann in der Mitte Stürmer Kruder. Die Jungs von Trainer Schrenk hatten die so wichtige Führung erzielt. Nachdem sie nur Augenblicke später die Chance aufs 2. Tor ausließen, war Langenrohr an der Reihe. Es dauerte bis zur Mitte der 1. Hälfte, ehe man mit dem Ausgleich zurückschlug. Aue nahm einen Ball per direktem Dropkick. Gegen den wuchtigen Schuss hatte der gegnerische Goalie keine Chance. Die Gastgeber waren somit zu einem sehr frühen Zeitpunkt wieder im Spiel und konnten auf mehr spekulieren. Es sollte sich in diesen ersten 45 Minuten aber ergebnistechnisch nichts mehr tun, auch weil Dilic seinen Versuch knapp vor Pausenpfiff nicht im Kasten unterbrachte. Mit einem Zwischenergebnis von 1:1 ging es in die Kabinen.

Chancen, aber keine weiteren Tore

Die 2. Hälfte verlief bis zum Schluss offen. Beide Teams hatten den Drang nach vorne. Es kam auch auf beiden Seiten zu Halbchancen und tatsächlich schön bis zum Ende herausgespielten Möglichkeiten, wobei Zwettl insgesamt als das gefährlichere Team agierte. Schließlich jedoch war es niemandem vergönnt, ein zweites Mal anzuschreiben. So wurden die Zuschauer zwar Zeuge eines ausgeglichenen und somit spannenden Spiels, aber ein erneuter Torjubel sollte weder den heimischen noch den mitgereisten Fans über die Lippen kommen. Und nachdem Nestler in der Nachspielzeit auch die letzte Chance für Langenrohr vergab, den Sieg einzutüten, pfiff Referee Hertelt die Partie tatsächlich mit einem brüderlichen Unentschieden ab.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Die erste Halbzeit hat eher uns gehört, die zweite eher dem Gegner. Es war ein flottes und kämpferisches Spiel. Insgesamt geht das Unentschieden sicher auch in Ordnung. Wichtig vor allem, dass wir nach dem Rückschlag letzte Woche bei St. Peter/Au heute sofort wieder anschreiben konnten.“

Der Beste: Lukas Marschall (Verteidigung)