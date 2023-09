Schrems rettet mit Remis weiße Weste

Zum Auftakt des 8. Spieltages der 1. NÖ Landesliga empfing der überragende Tabellenführer ASV EATON Schrems die Gäste von UFC St. Peter/Au. Die Heimischen, die letzte Woche den Schlager bei Konkurrent Wr. Neustadt letztlich beeindruckend gewonnen hatten, galten natürlich auch in diesem Duell als Favorit. Die Gäste andererseits, die in der vergangenen Runde noch einen Last-Minute-Sieg gegen Langenrohr erkämpft hatten, reisten mit dem Vorhaben an, zu überraschen. Und tatsächlich, nachdem sie sogar lange als Sieger aussahen, konnten sie immerhin einen Punkt entführen.

St. Peter erwischt Spitzenreiter auf falschen Fuß

Rund 400 Zuschauer fanden sich in der „ELK“-Arena ein. Die Fans des Leaders, der in dieser Saison noch keine Niederlage erlitt, waren nach dem historischen Erfolg am 7. Spieltag noch so richtig euphorisiert und dachten, es wird in der gleichen Tonart weitergehen. Aber zunächst schien es so, dass die Schremser noch die Nachwirkungen der Feierlichkeiten der letzten Tage spürten. Auch Abstimmungsprobleme in der neu gebildeten Verteidigung aufgrund von Verletzungsproblemen mögen ein Grund gewesen sein, warum die Eingespieltheit und das Spielverständnis in der Defensive fehlten und Torhüter Ruso schon in der 10 Minute das erste Mal hinter sich greifen musste. Ein hoher Ball, der auf Höhe des Sechszehners ankam, wurde perfekt von Nagelstrasser unter Kontrolle gebracht und am Goalie vorbeigeschoben. Ein Traumtor! Mit diesem Auftakt war wohl nicht zu rechnen. Aber das sollte es nicht gewesen sein. Die Gäste schlugen gleich nochmals zu. Nur Augenblicke nach Wiederanpfiff erfolgte erneut ein Angriff über die linke Seite. Das Zuspiel landete erneut beim Torschützen zum 0:1. Nach seinem Treffer gerade eben nahm er den Ball mit viel Selbstvertrauen volley, traf ihn ideal und versenkte ihn tatsächlich genau neben der linken Stange. Ein Treffer, wie man ihn normal nur in der Champions League sieht! Schrems lag mit 2 Toren Differenz in Rückstand. Im Stile eines Tabellenführers brauchten sie aber nicht lange, um den Schock zu verdauen und zurückzukommen. Bereits in der 22. Minute verkürzten sie, als Haider einen Elfmeter verwandelte. Da die Gäste ihrerseits dann einen Penalty gegen Ende der 1. Hälfte vergaben, ging es mit dem Zwischenergebnis von 1:2 in die Pause.

Leader gleicht in Schlussphase aus

Nach Seitenwechsel kamen die Schremser dieses Mal aufmerksamer aus der Kabine als noch in der 1. Halbzeit. Aber auch in dieser Hälfte sollte es nicht so sein, dass der überlegene Tabellenführer die Gäste eindeutig dominiert. St. Peter/Au konnte das Spiel sehr lange offen halten und es schaute noch eine ganze Weile danach aus, als würden sie tatsächlich die 3 Punkte entführen können. Dann aber kam die 80. Minute und Weixelbraun schob, nachdem er ideal von seinem Mitspieler bedient worden war, den Ball vorbei am Goalie. Das war der vielumjubelte Ausgleichstreffer. Der Siegestreffer wollte den Schremsern zwar nicht mehr gelingen, aber man konnte zumindest die weiße Weste noch auf der Zielgerade retten. Eine beachtliche Serie wurde prolongiert!

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Super, dass wir nach dem 0:2 zurückgekommen sind und unsere weiße Wester behalten haben. Das zeigt unsere mentale Stärke. Eine Niederlage hätte nach dem Lauf in den letzten Wochen und dem Sieg gegen Neustadt auch wieder einiges zunichte gemacht. Von dem her sind wir alle erleichtert und freuen uns über den erkämpften Punkt.

Der Beste: Alexander Ruso (Torhüter)