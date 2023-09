Gloggnitzer Märchen geht weiter

In der 8. Runde der 1. NÖ Landesliga trafen der SV Gloggnitz und die SKN St. Pölten Juniors aufeinander. Während das Heimteam bis dato eine mehr als nur starke Saison spielte und nach der Niederlage letzte Woche bei Zwettl wieder auf die Gewinnerstraße zurückkehren wollte, nahm sich das angereiste Team vor, nach mittlerweile 3 Pleiten in Serie zumindest auch mal wieder einen Punkt einzuheimsen. Nach einem spannenden und in der Schlussphase kuriosem Spiel gingen die Gastgeber schließlich mit einem knappen Sieg vom Feld.

Gloggnitz mit Blitzstart

Die bisherigen Leistungen der Gloggnitzer haben dazu geführt, dass es im Moment „in“ ist, der heimischen Krammer-Arena einen Besuch abzustatten. Rund 320 Zuschauer taten dies auch Samstag Nachmittag. Man pilgerte auf die Sportanlage in dem Glauben, dass ihre Jungs nach dem letzten Heimsieg gegen St. Peter/Au auch dieses Mal für einen Dreier sorgen werden. Und die Fans hatten es sich auf der Tribüne noch gar nicht gemütlich gemacht, da klingelte es bereits das erste Mal. Als Torschütze, könnte man fast schon sagen, trat natürlich Goalgetter Pross in Erscheinung. Er bekam nur Momente nach dem Anpfiff die Wuchtel, legte noch ein paar Meter zurück und schloss dann im Stile eines Knipsers flach ins linke Eck ab. Euphorisierte Fans jubelten über den frühen Führungstreffer. Alles wie mittlerweile gewohnt in Gloggnitz. Und schön auch für die Verantwortlichen, dass nach der Niederlage vergangene Woche in Zwettl eine umgehende Reaktion erfolgte. Die Juniors andererseits starteten quasi mit einem Rückstand, wodurch die schon herausfordernde Aufgabe noch schwieriger werden sollte. Aber sie machten es recht gut und hielten das Spiel bis zum Pausenpfiff offen. Tor sollte kein weiteres mehr fallen und so ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Ausgleich Juniors, Gloggnitz antwortet umgehend

Die zweite Halbzeit startete gemächlicher, also nicht wieder mit einem Paukenschlag. Die Gäste schlossen an die brave 1. Hälfte an und spielten mutig mit. Nachdem es der SV verabsäumte hatte, das zweite Tor nachzulegen und für klare Verhältnisse zu sorgen, waren die Jungwölfe in der 78. Minute tatsächlich zurück im Spiel. Der Ball landete auf Höhe des Fünfers vor den Füßen vom eingewechselten Dies. Der fackelte nicht lange und beförderte das Spielgerät humorlos über die Linie. Die Gäste zelebrierten den für sie nach den letzten Misserfolgen so wichtigen Ausgleich. Sie waren aber mit dem Jubeln noch gar nicht richtig fertig, da folgte die prompte Antwort der Gloggnitzer. Sekunden nach dem Gegentor spielten die Heimischen einen hohen Ball direkt vor in die gefährliche Zone, Pichler brachte ihn unter Kontrolle und setzte ihn überlegt neben die rechte Stange. Eine beeindruckende Antwort! Die Gastgeber waren erneut vorne und gaben die Führung dieses Mal bis zum Schlusspfiff auch nicht mehr aus der Hand. Ein weiterer Sieg war eingefahren und passte mit dem Spielverlauf auch perfekt zur aktuellen Erfolgsstory.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Tolle Mentalität, sofort nach dem Ausgleich in der Schlussphase erneut vorzulegen und dies dann auch heimzuspielen. Sehr wichtig, nach dem Rückschlag letzte Woche gegen Zwettl. Die 3 Punkte heute sind die richtige Reaktion darauf!“

Der Beste: Kevin Szár (Verteidigung)