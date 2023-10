Schrems ballert sich erneut zum Leader

Details Samstag, 07. Oktober 2023 12:04

Freitag Abend durfte zum Auftakt der 10. Runde gleich mal der ASV EATON Schrems ran. Nach der ersten Saisonniederlage vergangenes Wochenende, die sogleich den Verlust der Tabellenführung bedeutet hatte, war man auf Rehabilitation aus. Gespielt wurde gegen SKN St. Pölten Juniors, die am letzten Spieltag endlich mal wieder voll anschreiben konnten. Die Gastgeber setzten ihren Plan der Wiedergutmachung exzellent um. Am Ende der Partie konnte man auf eine beeindruckende Leistung zurückblicken, hatte man doch 7:0 gewonnen. Damit erklomm man sogar erneut die Tabellenspitze.

Schrems sorgt früh für klare Verhältnisse

Rund 400 Zuschauer läuteten ihr Wochenende mit einem Besuch der „ELK“-Arena ein. Die Heimfans erwarteten sich eine passende Reaktion ihres Teams, das vor ein paar Tagen die weiße Weste abgegeben hatte. Es war aus ihrer Sicht wieder Zeit für einen Sieg! Und sie sollten ihr Kommen von Beginn weg nicht bereuen. Die angereisten Gäste der St. Pölten Juniors, die am 9. Spieltag nach einer Reihe von Schlappen endlich mal wieder einen vollen Erfolg gefeiert hatten, mussten es in dieser Partie mit einem sehr spielfreudigen Gegner aufnehmen und duellierten sich von Beginn weg mit einem übermächtigen Gegner. Dementsprechend gab es von Beginn weg keine Zweifel über den Ausgang des Spiels. Für den ersten Torjubel auf der Tribüne sorgte Jurdik bereits in der 12. Minute, als er eine flache Hereingabe von der rechten Seite ohne Probleme im Tor unterbrachte. Der Stürmer war auf den Geschmack gekommen und legte am Ende der ersten Viertelstunde gleich ein 2. Mal nach. Dann gab es eine Phase, in der die Gäste kurzzeitig mal mit Gegentoren verschont wurden. Knapp vor der Halbzeitpause war es dann aber Zeit für die endgültige Vorentscheidung in dieser einseitigen Partie. Fuger nahm ein hohes Zuspiel direkt auf Höhe des Sechzehners an und versenkte das Spielgerät vorbei am Goalie im langen Eck. Und tatsächlich folgte vor dem Seitenwechsel durch einen genauen Schuss von Zilinger nach einem missglückten Abwehrversucht der Juniors noch ein weiterer Treffer.

Schremser Dominanz setzt sich in 2. Hälfte fort

Nach Wiederanpfiff ging es genau in der gleichen Tonart weiter. Es war ein Spiel auf einer schiefen Ebene und die Zuschauer kamen aus dem Staunen gar nicht heraus. Dazu passte auch der spektakuläre Freistoß von Haider, der im gegnerischen Kasten einschlug. Wie hungrig die Jungs von Trainer Gutlederer waren, zeigte sich auch beim Tor zum 6:0. Durch konsequentes Pressing im vorderen Angriffsdrittel konnte ein Fehler im Spielaufbau der Gäste erzwungen werden. Weixelbraun sprintete in einen schlecht gespielten Pass und schloss selbst ab. Für das letzte Goal sorgte schließlich noch Zeiler. Die letzten 10 Minuten wurden die Juniors dann ergebnistechnisch verschont, die Heimischen beschränkten sich auf ein Schaulaufen und ließen sich schon von den Fans auf der Tribüne feiern. Zelebriert wurde der beeindruckende Dreier. Und durch die nun bessere Tordifferenz gegenüber Korneuburg krallte sich Schrems als Sahnehäubchen sogar wieder die Tabellenführung der 1. NÖ Landesliga.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Toll, welche Reaktion die Mannschaft auf die erste Saisonniederlage gezeigt hat. Das zeigt die Mentalität der Jungs. Beeindruckt hat mich der Hunger, wie wir immer weiter gespielt haben und nicht genug bekommen konnten. Die Tabellenführung ist natürlich wieder nur eine Momentaufnahe! Trotzdem eine schöne Sache, dass uns dieses Torfestival auch zu Platz 1 verholfen hat!“

Der Beste: Jurdik (Sturm)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.