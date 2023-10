Korneuburg eine Nummer zu groß für Kottingbrunn

Der SC Sparkasse Korneuburg belohnte sich letztes Wochenende nach einer starken Serie und beeindruckenden Leistungen sogar mit der Tabellenführung. Diese wollte das Team Freitag Abend gegen den ASK Kottingbrunn verteidigen und seine starke Form dabei untermauern. Die Gäste wiederum konnten in dieser Saison bis dato noch recht selten so richtig überzeugen und unternahmen einen weiteren Anlauf, eine Trendwende einzuläuten. Der Versuch war nicht erfolgreich. Korneuburg gab sich keine Blöße und gewann ungefährdet 3:0.

Korneuburg kommt Favoritenrolle nach

Tolle Stimmung herrschte Freitag Abend in der druckmittel.at-Arena. Etwa 300 Zuschauer wollten dem Spiel beiwohnen. Die Erwartungen waren groß. Immerhin wurden die Heimfans in den letzten Partien sehr regelmäßig mit schönem Fußball verwöhnt. Interessant war auch zu beobachten, wie die Korneuburger mit dem Rucksack der Tabellenführung umgehen sollten. Sie meisterten diese Aufgabe aber tatsächlich in beeindruckender Manier. Nur in der Anfangsphase war der ASK das gefährlichere Team, die Chancen konnten aber nicht verwertet werden. Dann kam der SC auf und es dauerte gerade mal 10 Minuten, ehe der Tabellenführer das erste Mal anschrieb. Die Gastgeber eroberten im Mittelfeld den Ball. Es folgte ein hoher Pass in die Tiefe auf der rechten Seite. Endlicher erlief den Ball, legte ihn sich gekonnt am Verteidiger vorbei und schloss sehenswert ins linke Kreuzeck ab. Ein Prachttreffer! Der Tormann hatte keine Chance. Die Heimischen sorgten somit von Beginn weg für klare Verhältnisse und signalisierten Kottingbrunn, wer in diesem Stadion der Chef ist. Korneuburg machte das dann mit der Führung im Rücken sehr clever. Man kontrollierte das Spiel und war das dominantere Team, schaute aber auch konsequent darauf, dem Gegner keine Chancen für ein schnelles Umschaltspiel zu liefern. Kottingbrunn andererseits hielt die Partie in der 1. Halbzeit zumindest ergebnistechnisch offen. Und so ging es mit dem Stand von 1:0 in die Pause.

Korneuburger Blitzstart in Hälfte 2

Nach Seitenwechsel war die Spannung sehr schnell raus aus der Partie. Korneuburg wollte keine Zweifel am Sieg aufkommen lassen und überrumpelte die Gäste. Die Kottingbrunn waren wohl mental noch gar nicht so richtig wieder am Spielfeld angekommen, da hatte es bereits ein weiteres Mal geklingelt. Nach einem misslungenen Ausschuss vom Kottingbrunner Torhüter erkämpften sich die Heimischen den Ball an der Mittellinie und spielten einen schnellen Angriff über die rechte Seite. Die Hereingabe wurde schließlich eiskalt von Ortner verwertet. Im Stile eines Spitzenteams nutzte Korneuburg die Gunst der Stunde und legte unmittelbar sogar noch das 3:0 nach. Erel nahm sich in der 50. Minute ein Herz und versenkte einen Weitschusskracher humorlos im gegnerischen Gehäuse. Der Drops war gelutscht. Die Gastgeber spielten den Dreier in weiterer Folge routiniert nach Hause, wodurch die Heimfans die 2. Hälfte entspannt verfolgen und sich auf das Feiern konzentrieren konnten. Der einzige Wermutstropfen für die Korneuburger war das gleichzeitig stattfindende Schützenfest der Schremser, das den Verlust der Tabellenführung bedeutete. Daran wurden wohl aber nicht zu viele Gedanken verschwendet, denn wenn die Leistungen weiterhin so passen, wird man unabhängig von der Tordifferenz bis zum Ende um den Meistertitel mitspielen und diesen vielleicht sogar realisieren können.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Ehrlicherweise muss man schon sagen, dass es uns der ASK zu Beginn der Partie sehr schwer gemacht hat. Da hatten wir auch etwas Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Umso wichtiger war dann das 1:0, das uns Sicherheit gegeben hat. Mit dem tollen Start in die 2. Halbzeit war das Match dann gelaufen. Der Weg passt. Nächste Woche steht mit Retz aber eine extrem schwierige Aufgabe vor uns."

Der Beste: Endlicher (Mittelfeld)