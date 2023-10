SG Ortmann/Oed-Waldegg zündet Torfeuerwerk

Die Verfolger der Spitzengruppe in der 1. NÖ Landesliga trafen am Freitag Abend im Duell SG Ortmann/Oed-Waldegg und SC Zwettl aufeinander. Beide Teams hatten in dieser Partie das Ziel, den Anschluss an die Top-Positionen in der Tabelle zu halten. Die Heimischen sehnten sich nach 2 zuletzt sieglosen Partien auch wieder mal nach einem vollen Erfolg. Dies gelang ergebnistechnisch mehr als überzeugend. Die Gäste, die auch an ihrer Effektivität scheiterten, wurden mit einem Score von 4:1 regelrecht aus dem Stadion geschossen.

Starker Auftakt der SG Ortmann/Oed-Waldegg

In etwa 170 Zuschauer wurden Zeuge dieses aufsehenerregenden Krachers. Der Besuch der Sportanlage Ortmann hatte sich in dieser Saison zumeist gelohnt für die Heimfans. So sollte es auch dieses Mal sein. Die Jungs von Trainer Stifter traten selbstbewusst auf und fackelten nicht lange rum. Schon in der 18. Minute stellte Gallei auf 1:0. Der Stürmer hatte den Ball erhalten und versenkte die Wuchtel sehenswert mit dem Außenrist aus rund 20 Metern. Die Gastgeber konnten sich somit über die so wichtige Führung in einem Spitzenspiel freuen. Aber das sollte es noch nicht gewesen sein! Sie hatten die Zwettler, die letzte Woche noch für die erste Niederlage von Schrems verantwortlich waren, am falschen Fuß erwischt und wollten sofort nachsetzen. Dies gelang auch. Adigüzel erhöhte noch in der ersten halben Stunde. Mit einem humorlosen Abschluss nach einem durchgesteckten Pass in die Tiefe sorgte er für die komfortable 2:0 Führung. Die SG versuchte dann in weiterer Folge mal das Spiel zu beruhigen und zu kontrollieren. Den Gästen sollten keine Chancen für schnelle Gegenstöße geboten werden. Immerhin wollte man das doch sehr positive Zwischenergebnis nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Es fielen zunächst auch keine weiteren Tore. Somit ging es mit dem Resultat auch in die Pause.

Doppelpack in Schlussphase besiegelt Zwettler Niederlage

Die Zuschauer freuten sich auf eine sehenswerte 2. Hälfte. Der Trainer der Gäste hatte wohl die richtigen Worte in der Kabine gefunden, waren sie dieses Mal doch sofort da und erwischten den besseren Start. Kruder verkürzte in Minute 60. Die Spannung war zurück. Das war nicht nach dem Geschmack der Heimfans. Und Zwettl war nun tatsächlich das gefährlichere Team, hatte Chancen auf den Ausgleich, nutzte diese aber nicht. Da auch die Heimischen nicht in der Lage waren, sich ihnen bietende Kontermöglichkeiten auszuspielen, hielt die Spannung bis knapp vor Schlusspfiff. Dann kam der große Auftritt von Strodl. Der Mittelfeldspieler, der von Coach Stifter mittlerweile eingewechselt worden war, sorgte zunächst in 86. Minute mit dem 3:1 für die Vorentscheidung. Erst mal auf den Geschmack gekommen, hatte er nicht genug und legte noch ein weiteres Mal nach. Der Sieg der SG Ortmann/Oed-Waldegg war endgültig eingetütet und zumindest vor den Samstagspielen ist man nun sogar unter den Top 3 der Liga. Hut ab!

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„Kompliment an den Gegner! Sie haben es uns nach dem Anschlusstreffer sehr schwer gemacht. Da hatten wir auch das nötige Glück. Erst mit dem 3: 1 war die Partie dann gelaufen. Schön, wenn man von der Bank Spieler wie Strodl bringen kann.“

Der Beste: David Gallei (Sturm)