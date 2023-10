Gloggnitz in Torlaune gegen Waidhofen/Thaya

SV Gloggnitz biegt früh auf Siegerstraße

Samstag Nachmittag stieg ein ungleiches Duell. Der SV Gloggnitz , einer der Jäger der Spitzengruppe in der 1. NÖ Landesliga , empfing den abgeschlagenen Tabellenletzten SV Waidhofen/Thaya . Eine alte Fußballweisheit besagt, dass diese Partien für den Favoriten oft die schwersten sind. Diese These bewahrheitete sich nicht. Die Heimischen spielten sich in einen wahren Torrausch und ließen den Gästen nicht den Funken einer Chance. Am Ende stand ein beachtliches 5:0 auf der Anzeigetafel.

Die Krammer-Arena war mal wieder gut besucht. Nach den bisherigen Leistungen des Heimteams in dieser Saison keine Überraschung und absolut verdient. 250 Zuschauer erwarteten sich demgemäß, dass es in der gewohnten Tonart weitergeht. Vor allem, da das Schlusslicht zu Gast war, das bis dato in der Ferne noch keinen Punkt ergattern konnten. Die Gloggnitzer legten von Anfang an die notwendige Konzentration Ernsthaftigkeit an den Tag, so dass auch nie Zweifel über den Sieger dieser Partie aufkamen. Nicht mal eine Viertelstunde war gespielt, da eröffnete Gruber das Bestschießen. Nach einem Abpraller des gegnerischen Torhüters war er zur Stelle und hatte keine Probleme, den Ball über die Linie zu bugsieren. Ein frühes Tor ist im Fußball sehr oft der Dosenöffner. Vor allem gegen die Kleinen. So war es auch an diesem Nachmittag. Und damit die Heimfans nicht lange zittern mussten, sondern das Spiel so richtig genießen konnten, tat man ihnen den Gefallen und legte bereits in der 34. Minute das 2:0 nach. Handler konnte sich in die Schützenliste eintragen. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Pause.

Pross stillt mit Hattrick seinen Torhunger

Die 2. Hälfte startete mal etwas ruhiger. Der SV Gloggnitz spielte das gekonnt und vermied, unüberlegt dem Underdog zu viel Raum zum Kontern zu geben. Die eigenen Chancen sollten aufgrund der Form und der vorhandenen Qualität wie von selbst kommen. Einer tat sich besonders hervor. In der Endphase stahl nämlich Pross allen die Show. Der Stürmer kam zunächst in der 74. Minute im Sechzehner an den Ball, nachdem die Gäste die Situation nicht klären konnten. Er behielt die Nerven und schob die Wuchtel überlegt am Goalie vorbei ins lange Eck. Das 4:0 markierte er als Folge einer schönen Kombination der Angriffsabteilung des Favoriten, in dem er das Spielgerät rechts im Kasten versenkte. Erst mal auf den Geschmack gekommen, hatte das Torbiest aber noch nicht genug. Quasi mit dem Schlusspfiff verabschiedete er sich von den heimischen Fans mit dem schönsten Treffer des Abends. Er erlief einen in die Tiefe durchgesteckten Ball, nahm ihn perfekt im Lauf mit, blieb dann im Duell mit dem Schlussmann noch cool und schloss eiskalt ab. Die Jubelchöre, die schon während der ganzen Partie in der Arena zu hören waren, fanden ihren Höhepunkt und die Fans wollten mit dem Feiern gar nicht mehr aufhören. Die 3 Punkte waren erwartungsgemäß eingefahren. Beeindruckend, war das wie. Und so kann sich der SV Gloggnitz weiter ganz nach oben orientieren.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Der Schlüssel zum Erfolg war die effektive Chancenverwertung. Die schnelle Führung hat es uns natürlich auch leichter gemacht. Das hat uns in die Karten gespielt und dann haben wir routiniert und kontrolliert weitere Chancen herausgespielt. Zum Glück auch verwertet. Unser Ziel ist, so lange wie möglich oben mitzumischen. Wir schielen auf die Top 3!“

Der Beste: Josef Pross (Sturm)