SG Rohrbach/St. Veit siegt bei Langenrohr

Details Montag, 09. Oktober 2023 06:37

Ein aufgrund der Tabellensituation richtungsweisendes Spiel stand Sonntag Mittag auf dem Programm. Der SV Langenrohr empfing die SG Rohrbach/St. Veit. Das Heimteam benötigte die Punkte, um Abstand zum Tabellenkeller zu schaffen. Die Gäste konnten letzte Woche einen überragenden Sieg gegen die starken Gloggnitzer feiern und wollten nun in dieser Runde mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten abschütteln. Dies gelang in beeindruckender Manier. Das Endresultat lautete nach einem aufsehenerregenden Spiel schließlich 2:4.

SG Rohrbach/St. Veit legt früh vor

Die Sportanlage Langenrohr war Austragungsort dieses mit Spannung erwarteten Spiels. Etwa 300 Zuschauer beschlossen, live dabei zu sein. Es gab eigentlich kein langes Abtasten der beiden Teams zu Beginn der Begegnung. Trotz der Wichtigkeit der Partie war bereits die Anfangsphase von dem Versuch beider Mannschaften geprägt, in Führung zu gehen. Es gab Halbchancen von Langenrohr, aber auch von der SG Rohrbach/St. Veit. Die Gäste reklamierten auch bei recht früh nach einer strittigen Situation Elfer, die Pfeife des Schiedsrichters blieb aber zu ihrer Überraschung stumm. Sie ließen sich dadurch jedoch nicht entmutigen, sondern zeigten eine passende und sportlich richtige Antwort. Diese sollte der Führungstreffer durch Liebhaber in der 17. Minute sein. Der Mittelfeldspieler kam auf Höhe des Sechzehners an den Ball, nachdem ihn der SV nicht so richtig aus der Gefahrenzone klären konnte, und brachte ihn halbhoch im Kasten unter. Die Freude des Auswärtsteams dauerte aber nur sehr kurz an. Die Langenrohrer schlugen direkt zurück. Aue war für den Ausgleich verantwortlich und das Spiel startete quasi erneut bei Null. Die Heimfans feierten auf der Tribüne, war man doch nun wieder im Match zurück und konnte damit spekulieren, die SG in der Tabelle einzuholen. Die Gäste hatten aber etwas dagegen und beendeten die Jubelchöre sehr schnell. Moser, der in Folge einer verletzungsbedingten Auswechslung seines Kollegen Heindl in die Partie gekommen war, brachte sein Team erneut in Front. Nach einem Freistoß landete der Ball irgendwie bei ihm. Er ließ sich nicht 2 x bitten und drückte die Wuchtel über die Linie. Die so wichtige Führung war somit abermals sichergestellt. Weitere Treffer sollte in Halbzeit 1 nicht mehr fallen, mit dem Stand von 1:2 ging es in die Kabinen.

Liebhaber beendet Zittern

Nach Wiederanpfiff übernahmen die Heimischen sofort das Kommando. Sie drückten auf den Ausgleich und wollten diesen erzwingen. Sie scheiterten jedoch daran, die herausgespielten Möglichkeiten zu Ende zu spielen. Und taten dem Auswärtsteam sogar noch den Gefallen, in einen Konter zu laufen. Chrenko sorgte nach einem überfallsartigen Gegenstoß und anschließendem Stanglpass für eine 2-Tore-Führung. Da Hayden dann aber rund eine halbe Stunde vor Ende auch eine der Langenrohrer Möglichkeiten verwerten konnte, war die Spannung doch noch mal zurück. Und wie! Das Heimteam dominierte und rannte jetzt an. Auch das Publikum trieb sie nach vor. Die SG hatte einige gefährliche Momente zu überstehen. Torhüter Kranabetter lieferte aber eine in dieser Phase sehr starke Leistung und war der notwendige Rückhalt. In der 81. Minute trat schließlich erneut Chrenko in Erscheinung. Er hatte genug von der Zitterei, gewann ein Eins-gegen-Eins-Duell auf der linken Seite und servierte Liebhaber mit einer Flanke mustergültig das Spielgerät. Der Mittelfeldspieler sorgte für den Schlusspunkt und den Sieg. Ein direkter Konkurrent war nach hartem Kampf abgeschüttelt.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Co-Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

„Das war im Prinzip ein 6-Punkte-Spiel. Umso wichtiger der positive Ausgang für uns. Es war aber eine extrem intensive Arbeit heute notwendig. Hut ab vor dem Team, wie sich hineingehängt und aufgeopfert haben. Toll, dass das dann auch letzten Endes belohnt wird!"

Der Beste: Tobias Liebhaber (Mittelfeld)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.