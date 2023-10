Haitzendorf schießt Neustadt aus dem Stadion

Details Montag, 09. Oktober 2023 11:01

Zum Abschluss der 10. Runde spielte der SV Haitzendorf gegen SC Fortuna Wr. Neustadt. Diese Partie war Teil 2 des Heimspieldoppels der Gastgeber. Nach der Niederlage letzte Woche gegen Scheiblingkirchen wollte man sich rehabilitieren und dafür sorgen, dass die 3 Punkte nicht erneut entführt werden. Die Gäste, die nach wie vor mit ihrer Form zu kämpfen haben, waren ein dankbarer Gegner. Und die Heimischen schickten das Auswärtsteam schließlich mit einer 5:1 Packung auf die Rückreise.

Perfekter Auftakt für Haitzendorf

Etwa 225 Zuschauer ließen Sonntag Nachmittag das Wochenende auf der Sportanlage Haitzendorf ausklingen. Die Heimfans hatten sich durch die Niederlage in der letzten Runde nicht beirren lassen und strömten erneut voller Optimismus ins Stadion. Die Gäste waren bisher weit hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben und nach einer Serie von Pleiten sind sie mittlerweile auch nur mehr im Mittelfeld der Tabelle zu finden. Der SV andererseits strebte nach einem Dreier, um sich vom Tabellenkeller lösen zu können. So trat er auch von Anfang auf. Und holte das Publikum ab. Bereits in der 10. Minute brachte Eggenfellner sein Team auf die Siegerstraße. Nach einem schön herausgespielten Angriff über die linke Flanke folgte die Hereingabe und der Stürmer spitzelte den Ball gefühlvoll ins kurze Eck. Der Auftakt war gemacht. Die Haitzendorfer konnten sich in dieser Partie auf ihre Effektivität verlassen. Und so dauerte es nicht lange, bis auf 2:0 erhöhte wurde. Hausmann sprintete perfekt in den freien Raum und der Pass wurde tatsächlich ideal auf ihn durchgesteckt. Nachdem er auch im Abschluss cool blieb, hatte er keine Probleme, das Leder am Goalie vorbeizubringen. Das Werkl lief. Und daher war man sogar noch vor der Pause in der Lage, für die Vorentscheidung zu sorgen. Eggenfellner trat wieder in Erscheinung. Er tat dies in der 44. Minute nach einer Ecke von der rechten Seite. Mit diesem Erfolgserlebnis für die Heimischen ging es in die Pause.

Eggenfellner finalisiert Triplepack

Nach Wiederanpfiff ging es im Wesentlichen in der gleichen Tonart weiter. Die Gastgeber waren an diesem Nachmittag auf den Torgeschmack gekommen. Bergmann wollte den anderen Schützen um nichts nachstehen und nützte eine Konfusion in der Neustädter Verteidigung aus. Das Auswärtsteam konnte dann zwar rund eine Viertelstunde vor Schluss durch einen verwerteten Elfer von Sax verkürzen, das letzte Highlight der Partie wurde aber wieder vom SV für sich verbucht. Eggenfellners Torhunger war noch nicht gestellt. Und die Gier nach einem weiteren Treffer gipfelte im 5:1 für seine Mannschaft. Nachdem er den gegnerischen Verteidiger mit einer Körperdrehung wunderschön aussteigen hatte lassen, schoss er den Ball zunächst an die Stange. Diese prallte zurück und fiel ihm erneut vor die Füße. Dankbar verwertete er den Abpraller und ließ sich von den Anhängern feiern. Der Anschluss an das Tabellenmittelfeld war auf beeindruckende Art und Weise geschafft.

Stimme zum Spiel

Christian Korbel (Co-Trainer SV Haitzendorf):

„Man sieht, was mit einer taktisch gut eingestellten Mannschaft und einer disziplinierten Leistung alles möglich ist! Die Jungs sind von Anfang geschlossen als Team aufgetreten. Die Effektivität hat heute sehr gepasst! Aber wir haben das Glück mit unserem Willen auch erzwungen!“

Der Beste: Tobias Eggenfellner (Sturm)

