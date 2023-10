Erfolgreicher Gloggnitzer Zwischenstopp in Kottingbrunner Gruabn

Details Samstag, 14. Oktober 2023 11:00

Die 11. Runde der 1. NÖ Landesliga wurde unter anderem mit der Partie ASK Kottingbrunn gegen SV Gloggnitz eingeläutet. Aufgrund des bisherigen Meisterschaftsverlaufs ging das Auswärtsteam als eindeutiger Favorit in die Partie. Denn auch nach dem Trainerwechsel waren die Heimischen bisher nicht in Schwung gekommen. Die Gäste auf der anderen Seite lieferten bisher eine beeindruckende Performance in der aktuellen Saison. Sie knüpften in diesem Aufeinandertreffen daran an, erledigten die Pflichtaufgabe souverän und feierten schließlich einen unspektakulären 2:0 Erfolg.

Klare Ausgangssituation

Etwa 140 Zuschauer besuchten Freitag Abend die Sportanlage Kottingbrunn. Die Heimfans fieberten dem ersten vollen Erfolg auf eigenen Platz entgegen. Alleine diese Statistik zeigt schon, dass die bisherige Saison überhaupt nicht nach dem Geschmack der Gastgeber verlaufen war. Es gab Zeiten, da war das Anton-Bosch-Stadion eine richtige Festung. Das ist aktuell ganz anders. Aber jede Partie beginnt bei Null und so spekulierte man auf eine Überraschung. Die Gloggnitzer dagegen reisten unter komplett anderen Vorzeichen an. Das Team von Trainer Eckbauer schwimmt auf einer Erfolgswelle, die sie mittlerweile in die Spitzengruppe der Tabelle gespült hat. Dieser Fakt und auch der beeindruckende 5:0 Erfolg letzte Woche gegen Waidhofen sorgten dafür, dass der SV mit stolz geschwellter Brust in die Kottingbrunner Gruabn einlief.

Frühe Führung des Favoriten

Die Gäste waren perfekt eingestellt. Der Coach sorgte aber auch dafür, dass die vermeintlich leichtere Aufgabe mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angegangen wurde. Seite Jungs taten ihm den Gefallen und setzten die taktischen Aufgaben konsequent um. Belohnt wurden sie dafür relativ schnell. Bereits in der 14. Minute konnte sich das Auswärtsteam über die wichtige Führung durch Grill nach einem Freistoß freuen. Diese machte es den Gloggnitzern noch leichter, die Partie für sie positiv zu gestalten. Sie konnten sich nun auf das Funktionieren ihrer Defensive konzentrieren und den Gegner auch ein bisschen kommen lassen. Gerade nach den fehlenden Erfolgen in den letzten Wochen taten sich die Kottingbrunner dann erwartungsgemäß schwer, den Ton anzugeben. Viel mehr als ein paar maximal Halbchancen schauten nicht heraus. Sie wussten natürlich auch, dass sie dem Favoriten nicht zu viel Platz zum Kontern geben durften. Von dem her war jedenfalls ein perfekter Spielverlauf für die Gäste. Mit dem Stand von 0:1 aus Sicht der Heimischen ging es in die Kabinen.

Rasche Entscheidung in Hälfte 2

Auch nach Wiederanpfiff bot sich den Fans auf der Tribüne ein ähnliches Bild. Die SV lehnte sich nicht zurück und zog seinen Plan konsequent durch. Die Vorentscheidung fiel dann endgültig in der 56. Minute, als Grill aus einem Elfmeter zum zweiten Mal an diesem Abend erfolgreich war. Es wäre zwar noch genug Zeit zu spielen gewesen, aber Kottingbrunn fehlte die Power, der Glaube und die Durchschlagskraft, um sich nochmals zurückzukämpfen. Die Gäste spielten das Ergebnis heim. Am Ende stand ein klarer Erfolg für den Favoriten auf der Anzeigetafel. Und vor den Samstagspielen liegen die Gloggnitzer tatsächlich nur mehr 3 Punkte hinter dem Spitzenduo Schrems und Korneuburg. Die Jagdsaison ist endgültig eröffnet.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Die fußballerische Klasse und Qualität hat sich durchgesetzt, auch wenn die 2 Tore nach Standards gefallen sind. Die schweren Aufgaben warten jetzt in den folgenden Wochen. Unter anderem nächstem Samstag daheim gegen Retz. Aber wir haben uns eine super Ausgangslage geschaffen und sind bereit!“

Der Beste: Lukas Grill (Mittelfeld)

