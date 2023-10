Zwettl stoppt Siegesserie von Kilb

Details Samstag, 14. Oktober 2023 11:55

Freitag Abend ging auch das Duell zweier Tabellennachbarn der 1. NÖ Landesliga über die Bühne. Der SC Zwettl traf am eigenen Platz auf SCU-GLD Kilb. Das Auswärtsteam war in den letzten Runden so richtig im Flow und heimste dabei sagenhafte 12 Punkte in 4 Matches ein. Dementsprechend reiste man mit dem Vorhaben an, sich auch in diesem Aufeinandertreffen den Dreier zu krallen. Die Gastgeber wussten dies zu verhindern. Am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Zwettl schlägt noch in HZ 1 zurück

Die Partie lockte Freitag Abend etwa 460 Zuschauer in die Waldviertler Sparkasse Arena. Im letzten Spiel vor eigenem Publikum rund 2 Wochen zuvor konnten die Heimischen sogar den amtierenden Tabellenführer Schrems in die Knie gezwungen. Von dem her war es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Fans den Weg zum Sportplatz auf sich nahmen. Sie wollten dabei sein, wenn man dem nächsten Gast ein Bein stellt. Es war jedoch klar, dass dafür mit SCU-GLD Kilb ein extrem formstarker Gegner kam. Und das Auswärtsteam brauchte nicht lange, um seine PS auf den Rasen zu bringen. Nach einer ersten Viertelstunde, in der sich an Chancen wenig tat, gingen die Jungs von Trainer Vukovic in der 16. Minute in Führung. Der Zwettler Torhüter konnte einen Abschluss zwar verhindern, den Ball aber nicht sichern. Die Wuchtel blieb im Spiel und landete schließlich bei Springer, der von seinem Teamkollegen uneigennützig und sehenswert bedient worden war. Der ließ sich nicht zweimal bitten und spitzelte den Ball über die Linie. Nur Minuten später erneut ein starker Angriff der Gäste, dieses Mal konnte die Chance aber nicht erfolgreich zu Ende gespielt werden. Dies hielt die Heimischen im Spiel. Und tatsächlich gelang ihnen nach einer halben Stunde mit einem Traumtor der umjubelte Ausgleich. Eine mustergültige Flanke von der linken Seite landete punktgenau auf dem Kopf von Szotkowski, der sich die Möglichkeit nicht entgehen ließ und das Runde im Eckigen versenkte. Eine derart gefühlvolle und exakte Hereingabe bekommt man auch in der Bundesliga nicht so oft zu sehen. Der SC war zurück im Spiel. Mit dem Stand von 1:1 ging es in die Kabinen.

Keine weiteren Treffer in 2. Hälfte

Nach Seitenwechsel probierten beide Mannschaften, weiter nach vorne zu spielen. Die meiste Zeit neutralisierte man sich aber gegenseitig. Das etwas gefährlichere Team war unterm Strich, speziell in der Schlussphase der Partie, wohl der Gastgeber. Vor allem in der 81. Minute kam er dem Sieg ganz nahe. Es fehlte nicht viel. Aber ein gefährlicher Schuss wollte nicht ins Tor, krachte aus Sicht der Heimischen leider nur an die Latte. Die Effektivität verhinderte schließlich sowohl auf Zwettler als auch auf Kilber Seite weitere Treffer. Und so pfiff der Schiedsrichter letzten Endes nach 95 Minuten ohne weitere Highlights ab. Das Auswärtsteam konnte zufrieden mit dem Wissen, seit 5 Spielen ungeschlagen zu sein, die Heimreise antreten. Der SC andererseits vergab vor heimischem Publikum die Chance, in der Schlussphase doch noch den Sieg einzutüten.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Es gab Chancen auf beiden Seiten. Aber gerade in der Schlussphase hätten wir dann das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden müssen. Leider hat die Effektivität heute gefehlt. Nächste Woche geht es nach Haitzendorf. Da haben wir erneut die Gelegenheit, einen Dreier einzufahren. Und dann ist das Glück hoffentlich wieder mehr auf unserer Seite und wir nutzen unsere Möglichkeiten!“

Der Beste: Michael Herrsch (Abwehr)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.