Korneuburg vergibt Sieg, ist aber neue Nr. 1

Samstag Nachmittag durften sich die die Fußballfans im Weinviertel über einen echten Leckerbissen freuen. Der heimstarke SC Retz forderte den SC Sparkasse Korneuburg heraus. Die Gäste hatten in der letzten Runde trotz eines hohen 3:0 Sieges die Tabellenführung an Schrems verloren. Verrückte 1. NÖ Landesliga! Aber schon an diesem Wochenende hatten sie die Chance, sich die Topposition zurückzuholen. Dies gelang schließlich, obwohl sie nicht über einen Punkt hinauskamen.

Retzer antworten auf Korneuburger Führung umgehend

Samstag Nachmittag strömten rund 630 Zuschauer auf den Sportplatz Retz SC. Eine beachtliche Kulisse. Aber die hatte sich dieses Spitzenspiel auch absolut verdient. Die Heimfans nahmen Platz in der Überzeugung, dass ihre Jungs auch den seit Runde 5 ungeschlagenen Korneuburgern eine Niederlage zufügen können. Immerhin gehört die Truppe von Trainer Haller zu den stärksten Mannschaften auf eigener Anlage. Die Stimmung auf der Tribüne war von Anfang herausragend, erlitt aber in der 12. Minute einen kurzfristigen Dämpfer. Die Gäste eroberten den Ball in der gegnerischen Hälfte, nach dieser im Spielaufbau der Heimischen vertändelt wurde. Sofort kamen die spielerischen Fähigkeiten ans Tageslicht und eine wunderschöne Tiki Taka Aktion mündete im Treffer von Grabovac. Wow, beeindruckender Auftakt des Anwärters auf die Tabellenführung! Sollte die Partie nun eine klare Richtung zugunsten des Auswärtsteams annehmen? Mitnichten. Die Retzer hatten die passende Antwort parat und schlugen nur Momente später bereits zurück. Eingeleitet wurde der Ausgleich durch ein wirklich spektakuläres Tackling in der Verteidigung der Heimmannschaft. Und dann wurde die Kugel überfallsartig tief in die gegnerische Zone gespielt. Neziroski bekam den Ball ideal unter Kontrolle, schlich sich durch die Defensive wie durch 2 Slalomstangen durch und schob die Wuchtel neben der rechten Stange ins Tor. Die Tribüne bebte, die Zuschauer feierten ausgelassen und die Partie begann quasi wieder bei Null. Mit dem Remis ging es auch in die Pause.

Korneuburg vergibt Elfer und Sieg

Auch nach Wiederanpfiff bot sich für die Gäste die Chance, erneut rasch in Führung. Der Schiedsrichter sprach ihnen in der 50. Minute einen Elfmeter zu. Aber sie ließen sich die Gelegenheit zur Überraschung aller entgehen. Der Retzer Torhüter Bacher sprang wie ein Panther auf die rechte Seite und entschärfte den Versuch sehenswert. Die beste Möglichkeit in der 2. Hälfte war vergeben. Beide Mannschaften versuchten zwar im Anschluss, weiterhin nach vor zu spielen, brachten es aber nicht zustande, ihre Angriffe zu Ende zu spielen. Das logische Resultat nach 90 Minuten war daher das 1:1 Unentschieden. Die Heimfans konnten stolz auf eine mörderische Kampfleistung ihrer Jungs sein. Die Korneuburger auf der anderen Seite trauerten zwar dem vergebenen Sieg nach, aber durch die Niederlage der Schremser in letzter Sekunde hatten sie doch wieder die Tabellenführung gewonnen.

Stimme zum Spiel

Mag. Andreas Haller (Trainer SC Retz):

„Das war eine sehr intensiv geführte Partie. Mit einem gerechten Remis, würde ich mal sagen. Wobei wir am Ende sogar die etwas besseren Chancen hatten. Nächste Woche geht es nach Gloggnitz. Da müssen wir sicher wieder eine starke Leistung abrufen, wenn wir etwas mitnehmen wollen.“

Die Besten: Clemens Zöch (Abwehr) und Manuel Maurer (Sturm)

