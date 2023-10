Eigentor sichert St. Peter den Sieg

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:43

UFC St. Peter/Au begrüßte Samstag Nachmittag SV Haitzendorf zum Duell. Die Ersteren können in dieser Saison eine der stärksten Bilanzen auf eigenem Platz aufweisen. Auf der anderen Seite kam in der letzten Runde auch die Tormaschinerie der Gäste beim 5:1 gegen Neustadt so richtig in Schwung. Von dem her durften sich die Zuschauer auf ein Torspektakel freuen. Das wurde es nicht, aber die Heimfans durften sich zumindest über einen hauchdünnen Sieg freuen.

Frühes Eigentor entscheidet Partie

Etwas mehr als 400 Zuschauer machten einen Abstecher auf den Sportplatz UFC St. Peter/Au. Sie taten dies im Glauben, ein weiteres Mal mit schönem und erfolgreichem Fußball des ansässigen Teams verwöhnt zu werden. Die Gäste wollten dies selbstverständlich verhindern und wenn möglich, die 3 Punkte entführen. Mit einem vollen Erfolg hätte man sich auch mal etwas mehr in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren können. Von dem her reiste die Auswärtsmannschaft sehr motiviert an. Zunächst schien es aber so, als würden vor allem die Heimfans auf ihre Kosten kommen. Nicht mal 5 Minuten dauerte es, da klingelte es bereits im gegnerischen Kasten. Es sollte aber nicht einer ihrer Spieler sein, der dafür verantwortlich war. Eggenfellner, ein Haitzendorfer, agierte als Unglücksrabe und beförderte die Wuchtel über die Linie ins eigene Tor. Bitter für die Gäste, die Jungs von St. Peter andererseits konnten die wichtige Führung bejubeln. Alles schien wie gewohnt. UFC mal wieder mit einem guten Spielverlauf im eigenen Stadion und die Zuschauer erwarteten, dass es so weitergeht. Doch an diesem Nachmittag sollte etwas anders sein. Die Heimischen dominierten zwar das Spiel, waren aktiver und wurden zumindest in Ansätzen, und manchmal auch darüber hinaus, gefährlich. Aber im Vergleich zu ihren sonstigen Matches am eigenen Platz waren sie dieses Mal konsequent nicht in der Lage, die sich ergebenden Möglichkeiten zu Ende zu spielen. Daher ging es mit dem knappen Vorsprung auch in die Pause.

Keine Treffer in HZ 2

Nach Seitenwechsel bot sich exakt das gleiche Bild. Die Jungs von St. Peter probierten und wollten nachlegen. Aber es sollte nicht gelingen. Es war wie verhext. Das gegnerische Gebälk schien vernagelt zu sein. Die Gäste blieben also bis zum Ende ergebnistechnisch im Spiel, auch wenn sie eigentlich sehr harmlos agierten. In der Nachspielzeit hatten sie dann jedoch tatsächlich sogar die Chance auf den Ausgleich, aber der Torhüter der Heimischen, Staudinger, konnte sich doppelt auszeichnen. Das wäre die Höchststrafe gewesen, nun noch einen Treffer zu kassieren. So blieb es beim knappen Sieg in einer Partie, in der man beinahe an der mangelhaften Effektivität gescheitert wäre.

Stimme zum Spiel

Patrick Kogler (Co-Trainer UFC St. Peter/Au):

"Super, dass uns die Chancenverwertung nicht auf den Kopf gefallen ist. Da sollten wir konsequenter sein. Aber grundsätzlich ja mal positiv, dass wir uns überhaupt zahlreiche Möglichkeiten herausspielen. Näche Woche geht es nach Neustadt. Wir vertrauen auf unsere Stärken. Und wissen, dass wir da auch was mitnehmen können."

Die Besten: Josip Martinovic (Mittelfeld) und Maximilian Oberforster (Mittelfeld)

