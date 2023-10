SG Ortmann/Oed-Waldegg zermalmt SG Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 21. Oktober 2023 11:55

Freitag Abend ging ein wahrer Schlager in der 1. NÖ Landesliga über die Bühne. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg wollte ein weiteres Mal ihre Stärke auf der eigenen Anlage unter Beweis stellen. Und empfing dafür die formstarken Gäste der SG Rohrbach/St. Veit. Diese setzten vor allem mit dem Erfolg gegen Schrems in der letzten Runde ein Ausrufezeichen. Dementsprechend erwartete man ein spannendes Match. Mit dem 5:1 des Heimteams war es aber schließlich eine klare Angelegenheit.

Torlawine folgt auf Blitzstart

Knappe 200 Zuschauer strömten auf die Sportanlage Ortmann, um sich das Spitzenspiel nicht entgehen zu lassen. Die Heimfans können sich in dieser Saison jeden Mal ziemlich genau ausrechnen, was sie auf der heimischen Anlage erwarten dürfen. Spektakuläre Spielzüge, Tore und Punkte ihrer Jungs. So sollte es auch dieses Mal sein. Und das von Beginn weg! Der Torreigen wurde bereits in der 2. Minute eröffnet. Adigüzel war für den Dosenöffner verantwortlich, der die Aufgabe für die Mannen von Trainer Stifter entsprechend leichter machte. Und um erst gar keinen Zweifel über den Sieger aufkommen zu lassen, legte man noch in der ersten Viertelstunde nach. Gallei war mit dem Kopf zur Stelle. Das sollte es aber noch nicht gewesen in der 1. Halbzeit. Man durfte noch weitere zweimal über einen Treffer jubeln. Zunächst war es Verteidiger Toifl, der den anderen Schützen um nichts nachstehen wollte. Er schaltete sich engagiert in die Offensivbemühungen mit ein, stürmte nach vor und wurde tatsächlich ideal von Adigüzel bedient. Der erfolgreiche Abschluss gegen Keeper Kranabetter bedeutete das 3:0. Der Torhüter der Gäste, der in den vergangenen Wochen eine Topleistung nach der anderen bot, wusste wohl nicht, was hier vor sich geht. Die Heimischen aber hatten kein Mitleid und ihn überwanden ihn tatsächlich 10 Minuten vor Schluss der Hälfte ein weiteres Mal. Schmutzer konnte das Goal für sich verbuchen. Der Pausenpfiff stoppte im Anschluss die Torlawine. Die Unterbrechung war für die Gäste eine willkommene Abwechslung, um sich wieder sammeln zu können.

SG Ortmann im Schongang in 2. Halbzeit

Und es schien so, als hätte Trainer Popovits tatsächlich die richtigen Worte für seine Jungs gefunden. Sehr schnell gelang ihnen nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer. Schlussmann Vollhofer ließ sich überraschen und Koman sorgte für den ersten Treffer der SG Rohrbach/St. Veit an diesem Abend. Es sollte aber das einzige Tor für ihn und seine Kollegen bleiben. Denn die Heimischen waren an diesem Abend zu stark, übernahmen in weiterer Folge wieder die Initiative und dominierten das Spiel. Gallei sicherte sich seinen Doppelpack in der 63. Minute. Dabei versenkte er sehenswert einen Flugkopfball im gegnerischen Kasten. Der Treffer bedeutete das 5:1. Und nachdem man in der dann folgenden Schlussphase der Partie nicht in der Lage war, weitere Gelegenheiten zu verwerten, änderte sich am Spielstand nichts mehr. Die Jungs von Trainer Stifter hatten ein weiteres Mal eindrucksvoll ihre Heimstärke unter Beweis gestellt und machen es sich weiter im Spitzenfeld der Tabelle gemütlich.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„In der ersten Halbzeit war die Chancenverwertung herausragend. Aus 5 Möglichkeiten haben wir 4 Treffer gemacht. Nach Seitenwechsel waren wir nicht mehr so effektiv. Aber das ist jetzt schon Raunzen auf sehr hohem Niveau. Platz 3 ist eine schöne Momentaufnahme. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel. Was vor uns passiert, können wir ja sowieso nicht beeinflussen.“

Der Beste: Roland Hofer (Abwehr)

