Gloggnitz schießt sich warm für den Schlager

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:28

Der SV Gloggnitz empfing am Samstag Nachmittag den SC Retz. Die Heimischen visierten 3 Punkte an, damit der Anschluss zur Spitzengruppe gehalten werden kann. Dem Auswärtsteam war vorweg klar, dass es über sich hinauswachsen muss, um hier etwas mitzunehmen. Es blieb lediglich beim Versuch. Die Gastgeber bestätigten die bisher starken Leistungen im Herbst und gewannen trocken mit 2:0.

Standard als Gloggnitzer Dosenöffner

Etwa 300 Zuschauer hatten Bock, diesem Spiel vor Ort in der Krammer-Arena beizuwohnen. Bei der bisher beinahe tadellosen Saison der SV ist es kein Wunder, dass zahlreiche Heimfans live dabei sein wollten. Dieses Mal bekamen sie zunächst eine Anfangsphase zu sehen, in der ihre Jungs nicht sofort klar dominierten. Die Retzer machten das gut, standen hinten stabil und agierten auch nach vor durchaus sehr gefährlich. Aber nach rund einer Viertelstunde gelang es Gloggnitz mehr und mehr, das Spiel unter Kontrolle zu bringen. In der 22. Minute war es dann tatsächlich so weit und die Jungs von Coach Eckbauer gingen im eigenen Stadion etatmäßig in Führung. Herhalten musste dafür ein Standard. Eine hohe Freistoßflanke wurde perfekt in Richtung des Sechzehners getreten und landete punktgenau auf der Stirn von Ofner. Der nickte überlegt ins lange Eck ein. Der ganze Spielzug schaute klar nach einer einstudierten Variante aus. Das Trainerteam hatte diesbezüglich seine Aufgaben erledigt und die Spieler setzten es perfekt um. Das richtungsweisende 1:0 war geschafft.

Vorentscheidung schon vor Seitenwechsel

Momente später klatschte der nächste Abschluss mit dem Kopf nur an die Stange. Da hatten die Retzer noch Glück. Aber in der 34. Minute sollte die SV tatsächlich nachlegen. Ein brutal gut gespielter öffnender Pass in die Tiefe wurde am Flügel erlaufen und in weiterer Folge flach vor das Tor gebracht. Dort wartete selbstverständlich Goalgetter Pross, der humorlos das Runde ins Eckige beförderte. Das 2:0 noch vor der Pause war natürlich ganz nach dem Geschmack des Heimteams. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff agierte der Favorit sehr clever. Man kontrollierte das Spiel, bestimmte das Geschehen und ermöglichte es so erst gar nicht den Gästen, beständig Druck aufzubauen. Einzelne gute Momente schauten für die Retzer zwar heraus. Aber für den Anschlusstreffer sollte es nicht reichen. Da auch die SV kein weiteres Mal erfolgreich war, endete die Partie schließlich mit dem Halbzeitresultat. Gloggnitz hielt in der Tabelle somit tatsächlich den Anschluss zur Spitzengruppe. Und ist bereit für den Hit nächste Woche bei Leader Korneuburg.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Gratulation an mein Team! War dieses Mal vielleicht nicht so spektakulär wie schon manchmal in der Saison. Aber manchmal springt ein Rennpferd auch nur so hoch, wie es muss. Wir haben das in der 2. Hälfte routiniert zu Ende gespielt und sind nun bereit für Korneuburg. Es gibt Mittel und Wege, auch den Leader zu biegen! Vorausgesetzt natürlich, dass wir an unsere bisherigen Leistungen anschließen können.“

Die Besten: Daniel Pichler (Mittelfeld) und Lukas Gruber (Abwehr)

