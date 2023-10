Retz biegt Langenrohr knapp

Details Freitag, 27. Oktober 2023 10:02

Zum Auftakt der 13. Runde in der 1. NÖ Landesliga empfing der SC Retz den SV Langenrohr. Der Nationalfeiertag machte es möglich, dass die Partie schon am Donnerstag über die Bühne ging. Die Tabellensituation sowie Heim- und Auswärtsbilanzen der beiden Kontrahenten sorgten dafür, dass die Gastgeber als Favorit in die Partie gingen. Am Ende holten sie auch die 3 Punkte. Vor allem eine starke Anfangsphase hatte dafür gesorgt.

Spannende Rahmenbedingungen

In etwa 530 Zuschauer beschlossen, den 26. Oktober auf dem Sportplatz zu zelebrieren. Die ortsansässigen Fans wollten den Tag und darüber hinaus einen vollen Erfolg ihrer Jungs feiern. Trainer Haller hatte seine Männer in den letzten Tagen auch perfekt auf die Partie vorbereitet, strebte man mit einem Sieg doch die Rückkehr in die Top Five, zumindest vor den Samstagsspielen, an. Die Langenrohrer auf der anderen Seite beabsichtigten nicht, einen gemütlichen Ausflug an diesem besonderen Tag zu machen und Gastgeschenke in Form von Punkten nach Retz mitzunehmen, vielmehr wollte man diese von dort entführen. Mit 2 Erfolgen an den letzten beiden Spieltagen hatten sie sich auch das notwendige Selbstvertrauen erkämpft. Es stellte sicher aber schnell heraus, dass ein positives Abschneiden an diesem Nachmittag ein sehr schweres Unterfangen werden sollte.

Idealer Retzer Start

Denn man merkte, dass der SC beabsichtigte, von Beginn weg keine Zweifel über den Sieger aufkommen zu lassen. Und so dauerte es nur bis zur 13. Minute, ehe die Heimischen in Führung gingen. Und wie, es war ein spektakulärer Treffer! Die Gäste brachten den Ball nach einem Standard nicht aus der unmittelbaren Gefahrenzone. Knapp außerhalb des Sechzehners fiel die Wuchtel daher vor die Beine von Neziroski. Dieser fackelte nicht lange und zog ab. Er hatte ihn perfekt getroffen und so zischte das Spielgerät unhaltbar am Torhüter vorbei in den Kasten. Was für ein Auftakt! Die gut besuchte Haupttribüne bebte! Und damit die ausgelassene Stimmung unter den Fans erst gar nicht wieder verebbt, beschloss Ledineg noch vor Ablauf der ersten halben Stunde einen zweiten Treffer nachzulegen. Dieses Goal sollte ein besonderes Ausrufezeichen sein. Mit konsequentem Nachsetzen eroberten die Retzer an der Mittellinie das Spielgerät. Der Schütze erkannte, dass der gegnerische Schlussmann etwas zu weit vor dem Tor positioniert war. Er „übernaserte“ die Situation in Sekundenschnelle, traf den Ball perfekt und überhob den Tormann. Wow, so ein Tor aus dieser Distanz sieht man auch nicht jeden Tag! Potential zum Treffer des Jahres vorhanden! Die Zuschauer bejubelten das 2:0 und die vermeintliche Vorentscheidung. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Pause.

Langenrohrer Anschlusstreffer sorgt für Spannung

Nach Seitenwechsel lief die Partie nicht so ganz nach dem Geschmack der Gastgeber. Man verabsäumte es, das Match mit der komfortablen Führung im Rücken ruhig runter zu spielen. Vielmehr war es so, dass das Auswärtsteam in der 55. Minute tatsächlich verkürzen konnte. Nach einem Angriff über die rechte Flanke rutschte Dilic in eine punktgenaue Hereingabe und brachte den Ball gekonnt im Tor unter. Der SV war in der Partie zurück. Und es war echt wieder für Spannung gesorgt. Beide Teams mussten nun genau austarieren, wieviel Risiko sie nehmen sollten, um nicht zu viel Räume für den Gegner zu öffnen. Letzten Endes war es aber keiner der beiden Mannschaften mehr vergönnt, noch einmal anzuschreiben. Die Retzer sicherten sich daher den knappen, aber sehr wichtigen Erfolg! Mit diesem ist man nun zumindest mal vor den Samstagsspielen zurück in den Top Five!

Stimme zum Spiel

Werner Mischling (Sektionsleiter SC Retz):

„Wir sind froh über die 3 Punkte. Die Verletzten- und Krankenliste hat es uns schon extrem schwer gemacht. Umso schöner, dass wir den Sieg trotz des schnellen Gegentors in der 2. Hälfte nicht mehr aus der Hand gegeben haben. Nächste Woche geht es nach Schrems. Wir hoffen, dass einige Abwesende wieder ins Team zurückkommen.“

Der Beste: Christopher Ledineg (Mittelfeld)

