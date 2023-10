Späte Auswärtssensation der Kilber

Details Samstag, 28. Oktober 2023 11:22

Am Freitag Abend stand die Partie SG Rohrbach/St. Veit gegen SCU-GLD Kilb auf dem Programm. Die Gastgeber, die zu den besten Heimteams der 1. NÖ Landesliga zählen, waren nach dem Debakel letzte Woche bei Ortmann auf Rehabilitation aus. Zu Hause konnten sie bisher in so gut wie jeder Partie ihre Leistung abrufen. Das Auswärtsteam verkaufte sich in diesem Match aber sehr teuer und konnte tatsächlich in der Schlussphase sogar noch einen überraschenden Dreier fixieren.

Standardmäßiger Auftakt

In etwa 300 Zuschauer pilgerten auf die Liese Prokop Sportanlage. Die lokalen Fußballfans ließen sich von der Schlappe am vergangenen Spieltag nicht beirren. Sie glaubten an die Stärke ihrer Jungs auf eigenem Platz. Und zunächst schien auch alles den üblichen Lauf anzunehmen. Die Männer von Trainer Popovits gingen schon in der 24. Minute in Führung. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite landete der Ball schließlich im Strafraum bei Chrenko. Der konnte ihn perfekt verarbeiten und drückte ihn über die Linie. Die heimischen Anhänger jubelten auf der Tribüne. Sie waren glücklich. Diese Reaktion des Teams hatten sie nach dem vor ein paar Tagen erlittenen Rückschlag erhofft. Das wichtige 1:0 war geschafft und mit dem Vorsprung sollte es für die SG leichter werden, das Spiel zu gestalten. Dachte man. Aber die Kilber hatten gehörig etwas dagegen. Sie lieferten relativ schnell die aus ihrer Sicht passende Antwort. Noch vor der Pause gelang ihnen der Ausgleich. Ein Standard musste dafür herhalten. Bass überwand mit einem ideal getroffenen Freistoß nicht nur die Mauer, sondern auch den gegnerischen Goalie, der dem Ball nur mehr hinterher schauen konnte. Das Auswärtsteam war in der Partie zurück und die Zeiger wurden quasi wieder auf 0 zurückgedreht. Mit dem Unentschieden ging es auch in die Kabinen.

Last-Minute Treffer für Kilb

Nach Wiederanpfiff war die Partie vor allem von Spannung geprägt. Keine der beiden Mannschaften konnte zunächst ein weiteres Mal anschreiben. Die Gäste machten das recht gut und es gelang ihnen zu einem großen Teil, die Heimischen zu neutralisieren. Einen Punkt von der Reise mitzunehmen, wäre schon ein beachtlicher Erfolg gewesen. Aber es sollte noch besser kommen. Das Auswärtsteam erkämpfte sich in der 89. Minute das Spielgerät und nach einem tiefen Pass in die gefährliche Zone ließ sich Hoppi nicht zweimal bitten. Er überhob den herauseilenden Schlussmann des Gegners gekonnt und die Wuchtel fand tatsächlich den Weg ins Tor. Das Spiel war gedreht. Das Match wurde zwar noch einmal angepfiffen, aber den Gastgebern gelang es nicht, die Niederlage in den letzten Momenten abzuwenden. Nach Ablauf der Nachspielzeit fielen sich die Kilber Akteure in die Arme, die Sensation war geschafft!

Stimme zum Spiel

Milan Vukovic (Trainer SCU-GLD Kilb):

„Gratulation an meine Jungs! Wir waren perfekt eingestellt. Wir haben gewusst, dass der heutige Gegner vor allem von seiner Konterstärke lebt. Diese Gelegenheiten zum Kontern wollten wir ihnen nicht geben. Und das ist sehr gut aufgegangen. Wir waren bis zum Schluss konsequent und auch gieriger auf den Sieg. Schön, dass das belohnt wurde.“

Die Besten: Florian Binder (Mittelfeld) und Eron Terziu (Sturm)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.