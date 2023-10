Zwettls Offensivpower sorgt für Sieg

Details Samstag, 28. Oktober 2023 12:17

Der SC Zwettl empfing Freitag Abend den SC Fortuna Wiener Neustadt. Ein weiteres Duell zweier Mannschaften, die bei der knappen Tabelle in der 1. NÖ Landesliga um jeden Punkt und jeden Erfolg rittern, um im Klassement den Anschluss zur oberen Spitzengruppe zu schaffen. Die Gastgeber bauten auf ihre Heimstärke. Nach dem enttäuschenden Remis gegen Kilb im letzten Spiel auf eigener Anlage sollte dieses Mal wieder ein Dreier her. Mit einem 3:2 gelang dies schließlich auch.

Toller Auftakt für Zwettl

Die Waldviertler Sparkasse Arena wurde von rund 480 Zuschauern aufgesucht. Sie wollten das Wochenende mit Fußball einläuten. Und wurden dafür mit reichlich Toren belohnt. Auf den Beginn des Trefferreigens mussten sie noch dazu gar nicht lange warten. Es dauerte nur 7 Minuten, bis die ortsansässigen Fans das erste Mal jubeln durften. Die Jungs von Trainer Schrenk trugen einen überfallsartigen Angriff über die linke Seite vor. Ein perfektes Zuspiel in die Schnittstelle landete bei Penz. Der machte das sehr geschickt und lupfte den Ball ins Gehäuse. Der verdiente Lohn waren die Jubelgesänge auf der Tribüne. Dann tat sich mal eine halbe Stunde ergebnistechnisch gar nichts, ehe Zwettl doch nachlegte. Ein Zuspiel auf Szotkowski wurde von einem Neustädter Akteur unglücklich abgefälscht. Dies gab dem Stürmer aus Tschechien die Möglichkeit, mit einem spektakulären Flugkopfball in Erscheinung zu treten und die Wuchtel über die Linie zu befördern. Eine komfortable 2:0 Führung war geschafft. Mit diesem Zwischenergebnis ging es auch in die Kabinen.

Heimteam tütet Sieg ein

Nach Wiederanpfiff kamen die Neustädter mit dem unbedingten Willen zurück auf das Spielfeld, möglichst schnell den Anschlusstreffer zu schaffen. Dann wären sie wieder zurück in der Partie gewesen. Der Coach hatte scheinbar in der Pause die richtigen Worte gefunden. Denn genau so kam es auch. Sax verkürzte in der 53. Minute aus einem Elfmeter. Er verwertete bombensicher und ließ dem Goalie keine Chance. Die Spannung war zurück! Und diese sollte bis zur Schlussphase in dieser Partie anhalten. Denn keine der beiden Mannschaften war davor in der Lage, ein weiteres Mal erfolgreich zu sein. Dann wurde es jedoch Schmidt zu unsicher und erzwang die endgültige Vorentscheidung. Einen hohen Ball brachte er auf Höhe des Sechzehners sehenswert unter Kontrolle, legte ihn am Gegenspieler vorbei und spitzelte ihn gefühlvoll noch dazu am Torhüter vorbei in den Kasten. Eine tolle Einzelaktion! Mit der die Partie 5 Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit auch gelaufen war. Die Neustädter konnten zwar tatsächlich noch einmal recht rasch mit einem weiteren Treffer durch Kreka antworten. Mehr war aus ihrer Sicht aber nicht mehr möglich und so pfiff der Schiedsrichter die Partie mit dem Endergebnis von 3:2 ab. Die Zwettler durften im Anschluss beim Blick auf die Tabelle ausgiebig über die Rückkehr in die Top Five jubeln!

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

„Mit Wr. Neustadt sind wir heute auf einen guten Gegner getroffen, die es uns auch sehr schwer gemacht haben. In der 1. Halbzeit hatten wir zum Glück eine sehr effektive Chancenverwertung. Nach dem Anschlusstreffer ist die Partie hin- und hergegangen. Aber mit dem 3. Treffer unsererseits war das Match dann endgültig entschieden. Wir freuen uns, dass uns in dieser Saison zum ersten Mal 2 Siege hintereinander gelungen sind.“

Der Beste: Gregor Schmidt (Mittelfeld)

