Strafstöße verhelfen SKN Juniors zum Erfolg

Samstag Nachmittag empfingen die SKN St. Pölten Juniors den SV Haitzendorf. In diesem Match hatten die Heimischen die Möglichkeit, das Auswärtsteam in der Tabelle abzuschütteln und endgültig Abstand zu den hinteren Tabellenregionen zu schaffen. Dass man diese Art von Partie gewinnen kann, hatte man bereits in der 9. Runde gegen Langenrohr bewiesen. So kam es auch dieses Mal. Die Gastgeber setzten sich mit 2:1 durch. Beide Tore resultierten aus Penaltys.

Gelungener Auftakt der Juniors

Die Sportanlage Stattersdorf war Austragungsort des Aufeinandertreffens. Etwa 100 Zuschauer fanden sich vor Ort ein, um bei dieser mit Spannung erwarteten Auseinandersetzung dabei zu sein. Das sind genau jene Spiele, die man in der engen Liga gewinnen muss, um in der Tabellen Stück für Stück nach oben kraxeln zu können. Die Heimfans wurden auch sehr rasch für ihr Kommen belohnt. Ihre Jungs bekamen von Schiedsrichter Radenkovic bereits in der 6. Minute einen Elfer zugesprochen. Die Chance zur Führung ließ sich Sukiasyan nicht entgehen und verwertete. Das Match war generell jetzt kein spielerisches Feuerwerk, aber das war auch nicht unbedingt zu erwarten. Vielmehr konzentrierten sich beide Mannschaften darauf, ihre defensiven Aufgaben zu erledigen und dem Gegner keine Möglichkeiten für Angriffe zu bieten. So neutralisierten sie sich größtenteils. In der 26. Minute aber kam der SV doch mal durch die dich gestaffelte Verteidigung der Heimischen und stellte auf 1:1. Eggenfellner war dafür verantwortlich und ließ sich gebührend feiern. Die Haitzendorfer meldeten sich in der Partie zurück. Mit diesem Stand ging es auch in die Pause.

Siegtreffer der Juniors in Unterzahl

Nach Wiederanpfiff lieft es zunächst nicht für die Gastgeber. Eine Viertelstunde stand gerade mal auf der Spieluhr der 2. Hälfte, da erhielt Mena nach einem Foul Gelb-Rot. Von da an agierten die Männer aus der Landeshauptstadt also mit einem Mann weniger. Sie machten das aber sehr geschickt und blieben im Spiel. Nicht nur das. Sie erhielten sogar noch einmal die große Gelegenheit, in Führung zu gehen. In der 76. Minute wurde ihnen nämlich vom Referee erneut ein Elfer zugesprochen. Das eröffnete dem Heimteam die unglaubliche Chance, doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Wer sollte also die Verantwortung übernehmen? Es war Bazaliev. Er konzentrierte sich, lief an und schoss. Torhüter Kerschbaumer spekulierte aber auf die richtige Ecke. Er hielt den Ball, hatte jedoch das Pech, dass er ihn nicht bändigen konnte. Die Wuchtel prallte in Richtung des Stürmers zurück. Diese zweite Gelegenheit ließ sich der Russe nicht nehmen und schob das Spielgerät ins rechte untere Eck. Die Juniors lagen erneut in Führung und ließen sich diese dann in der letzten Viertelstunde auch nicht mehr nehmen. Durch den Erfolg, der mit Hilfe eines außergewöhnlichen Willens möglich wurde, ist der Anschluss ans Tabellenmittelfeld geschafft.

Stimme zum Spiel

Dalibor Bajic (Trainer SKN St. Pölten Juniors):

„Der Sieg freut mich sehr für unsere junge Truppe! Sie haben gesehen, dass man trotz Unterzahl als Sieger vom Platz gehen kann. Das ist eine wichtige Erfahrung für ihren weiteren Karriereweg! Bin sehr stolz auf das Team! Die Moral war herausragend!“

Der Beste: Sjors Helenklaken (Mittelfeld)

