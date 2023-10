Später Korneuburger Erfolg im Schlager

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:16

Abgeschlossen wurde die 13. Runde der 1. NÖ Landesliga mit dem großen Hit zwischen dem Tabellenführer SC Sparkasse Korneuburg und der in dieser Saison so starken SV Gloggnitz. Die Gäste hatten die Gelegenheit, mit einem vollen Erfolg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranzukommen. Das Spiel war bis in die Endphase offen. Nach einem verwerteten Elfer verließen schließlich doch noch die Heimischen als vielumjubelter Sieger das Spielfeld.

Disziplin und Taktik bestimmen Spiel von Beginn weg

Bei angenehmen Herbsttemperaturen machten sich rund 350 Zuschauer auf den Weg in die druckmittel.at-Arena. Sie wollten vor Ort live dabei sein, wenn diese zwei die Meisterschaft dominierenden Mannschaften aufeinandertrafen. Die Korneuburger Fans wissen, dass die Partien auf eigener Anlage in dieser Saison zumeist einiges zu bieten haben. Immerhin führen die Jungs von Trainer Schalkhammer ja auch die Heimtabelle an. Außerdem wurden die Anhänger dieses Mal mit einer sehr speziellen Aktion zusätzlich ins Stadion gelockt. Es gab Freibier, solange der Vorrat reicht! Welch eine Ansage! Die Partie selbst war von Beginn sehr stark von Taktik geprägt. In so einem wichtigen Aufeinandertreffen nicht verwunderlich. Beide Coaches hatte ihre Teams die ganze Woche perfekt auf den Gegner eingestellt. Keiner konnte den anderen überraschen. Jeder Akteur auf dem Spielfeld versuchte, die ihm aufgetragenen Aufgaben konsequent umzusetzen. Die geschah größtenteils auch sehr fokussiert. Daher neutralisierten sich die Teams die meiste Zeit. Im Vordergrund stand, die Ordnung in den jeweiligen Defensivreihen zu halten und die Räume eng zu machen. Dabei wurde intensiv um jeden Ball und Zentimeter gekämpft. 4 gelbe Karten für die Korneuburger zwischen der 17. Und 28. Minute verdeutlichen dies unter anderem. Chancen waren Mangelware. Die Gastgeber atmeten gleich ziemlich zu Beginn einmal durch, als ein missglückter Rückpass zum Goalie mit auch etwas Glück geklärt werden konnte. Andererseits schoss man selbst nach rund einer Viertelstunde mal auf den gegnerischen Kasten. Der Versuch fiel aber zu schwach aus. Mit einem Spielstand von 0:0 ging es daher schließlich in die Pause.

Später Siegtreffer des Leaders

Nach Wiederanpfiff bot sich ein sehr ähnliches Bild, wie man es bereits vom ersten Durchgang kannte. Beide Mannschaften kehrten bis in die Zehenspitzen motiviert zurück. Sowohl das Heim- als auch das Auswärtsteam waren noch vom Sieg der eigenen Truppe überzeugt. Die Verteidigungslinien erledigten ihre Aufgaben weiterhin sehr konsequent und so vergingen die Minuten, ohne das Treffer fielen. Als sich die Anwesenden im Stadion bereits mit einem Unentschieden anzufreunden begannen, schlug das Pendel doch noch zugunsten des Tabellenführers aus. In der 78 Minute sprach ihnen Schiedsrichter Harrer einen Elfer zu. Die große Chance für einen Sieg auf der Zielgeraden tat sich auf. Wer sollte die Verantwortung übernehmen? Es war Mujakic. Er behielt die Nerven und setzte die Wuchtel eiskalt neben die rechte Stange. Der gegnerische Goalie hatte zwar die richtige Seite erraten, konnte den Ball aber nicht halten. Die Tribüne in Korneuburg bebte und die Fans lagen sich in den Armen. Dies blieb auch so bis zum Schlusspfiff, da es den Gästen nicht gelang, in der verbleibenden Spielzeit noch einmal zurückzuschlagen. Der Spitzenreiter schüttelte einen der schärfsten Verfolger ab. Und im Sinne der Fans kann man nur hoffen, dass genügend Freibier eingelagert war.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Beide Teams waren sehr, sehr gut eingestellt. Dementsprechend war es eine enge Partie. Am Ende verließen wir als die Glücklicheren das Spielfeld. Aber das ist natürlich auch das Ergebnis harter Arbeit. Schön, dass wir den Abstand zu Gloggnitz jetzt mal auf 7 Punkte vergrößert haben. Aber das ist nur eine Momentaufnahme und wir müssen auf der Hut sein. In der letzten Herbstrunde wartet auf uns ja auch noch die äußerst schwere Aufgabe gegen Schrems!“

Der Beste: Marc Ortner (Mittelfeld)

