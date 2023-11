Kapitän Sax führt Neustadt zum Sieg

Details Samstag, 04. November 2023 11:52

Freitag Abend empfing der SC Fortuna Wr. Neustadt die SKN St. Pölten Juniors. Es standen sich 2 Mannschaften gegenüber, die bisher auf eine sehr durchwachsene Herbstrunde zurückblicken können. Bei den Gastgebern wechselten sich die stärkeren und schwächeren Leistungen in regelmäßigen Abständen ab. Am vergangenen Spieltag verlor man in Zwettl. Beim Auswärtsteam andererseits hatte man den Eindruck, dass es in den letzten Runden eher auf dem aufsteigenden Ast war. Schließlich endete die Partie recht klar mit 3:1 für die Heimischen.

Torlose 1. Hälfte

Eine der beeindruckendsten Spielstätten in der Liga war Austragungsort dieses Aufeinandertreffens. In etwa 200 Zuschauer machten es sich gemütlich in der Wiener Neustadt Ergo Arena. Die lokalen Fans waren gespannt, welches Gesicht ihrer Mannschaft sie in diesem Match zu sehen bekommen sollten. Erhoffen taten sie sich natürlich einen spielfreudigen Auftritt des Teams mit Toren und einem vollen Erfolg am Ende des Tages. Die Erwartungen schienen von Beginn weg erfüllt zu werden. Die Gastgeber waren der tonangebende Verein. Sie hatten sicher 3-4 richtig gute Gelegenheiten, das Runde im Eckigen unterzubringen, scheiterten aber entweder an sich selbst im Abschluss oder der gegnerische Goalie wuchs über sich hinaus. Die Hauptstädter auf der anderen Seite konzentrierten sich auf ihre Defensivaufgaben. Taten dies augenscheinlich auch recht erfolgreich, nachdem sie zunächst keinen Gegentreffer zuließen. Nach vorne riskierten sie aber nicht allzuviel. Gute Einschussmöglichkeiten waren Mangelware. Es blieb zumeist nur bei Halbchancen. Mit einem vom Spielverlauf her überraschenden 0:0 ging es daher in die Pause. Die Hoffnung stirbt zuletzt und so waren die heimischen Anhänger noch immer der Überzeugung, nach Seitenwechsel für ihr Kommen belohnt zu werden.

Frühe Entscheidung in 2. Hälfte

Es scheint, als hätte Trainer Wöhrer seinen Männern in der Kabine ausdrücklich vermitteln können, dass eine höhere Effektivität her musste. Die Neustädter agierten nach Wiederanpfiff plötzlich wie ausgewechselt und hatten kein Problem mehr damit, die gefährlichen Aktionen in Zählbares umzumünzen. Angetrieben vor allem von einem äußerst agilen und spielfreudigen Sax. Dieser leitete als Folge davon auch das 1:0 mustergültig ein, nachdem er im Sechzehner 2 Gegenspieler gekonnt aussteigen ließ. Tvrdy durfte vollenden und sorgte für die so wichtige Führung zu einem mental günstigen Zeitpunkt recht früh nach der Pause. Dann folgten verrückte 10 Minuten, in denen die Partie bereits endgültig entschieden wurde. Zunächst wollte es Sax seinem Teamkollegen gleich tun und erhöhte auf 2:0. Der gegnerische Goalie konnte den Treffer des ehemaligen Austria-Spielers nicht verhindern, der einen Pass in den freien Raum erlaufen hatte und geschickt den vor ihm auftauchenden Torhüter überhob. Schließlich profilierte sich erneut Tvrdy, der das 3. Tor rund eine halbe Stunde vor Ende für sich verbuchte. Das Match war gelaufen. Die Juniors konnten zwar kurz darauf auch ihrerseits einmal anschreiben, mehr gelang ihnen aber nicht mehr. Die Gastgeber schaukelten das Ergebnis heim und belohnten ihre Fans für das Kommen im letzten Heimspiel der Herbstsaison.

Stimme zum Spiel

Jochen Wöhrer (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Unglaublich, dass wir in der ersten Hälfte nicht in Führung gehen. Mit all diesen Chancen. Zum Glück hat sich das dann unmittelbar nach Seitenwechsel geändert. Nächste Woche spielen wir bei der SG Rohrbach/St. Veit. Wir schauen nur auf uns. Wenn wir unser Leistungspotential abrufen, können wir auch da was mitnehmen.“

Die Besten: Maximilian Sax (Mittelfeld) und Christopher Tvrdy (Sturm)

