Emotionsgeladener Abschied beim Remis in Ortmann

Samstag Nachmittag duellierte sich die SG Ortmann/Oed-Waldegg mit dem angereisten ASK Kottingbrunn. Die Vorzeichen waren eindeutig geklärt. Das Heimteam strebte einen vollen Erfolg an, um an der Spitzengruppe dran zu bleiben. Die Gäste andererseits benötigten Punkte für das Verlassen der hintersten Tabellenregionen. Am Ende gab es ein für die Heimischen doch etwas enttäuschendes Unentschieden. Tränenreich wurde es aber nicht deswegen, sondern wegen des letzten Spiels von Trainerikone Stifter auf eigener Anlage. Da rückte das Ergebnis für die ortsansässigen Fans eigentlich in den Hintergrund, eine Ära ging doch zu Ende.

Hälfte 1 läutet „Time to say goodbye“-Zeremonie ein

In etwa 240 Zuschauer beschlossen, das Aufeinandertreffen live vor Ort zu verfolgen. Dieses Mal wollten die lokalen Anhänger nicht nur einen starken Auftritt ihrer Jungs und einen Sieg sehen. Vielmehr ging es darum, dabei zu sein, wenn eine Legende Tschüs sagt und dieser abschließend noch einmal Respekt zu zollen. Mit der Entwicklung, die der Verein in den letzten Jahren genommen hat, hatte sich das der scheidende Coach auch absolut verdient gehabt. Die Partie an sich rutschte dadurch fast etwas ins Abseits. Und für die Ortmänner was es natürlich auch nicht einfach, bei diesen Rahmenbedingungen fokussiert zu bleiben. Vielleicht auch als Folge davon wurde nicht das etatmäßige Fußballfeuerwerk ihrerseits gezündet. Die ersten 45 Minuten verliefen sehr unspektakulär. Die Fans bekamen ein Match zu sehen, in dem sich die beiden Mannschaften größtenteils neutralisierten. Chancen waren Mangelware. Dementsprechend ging es mit einem torlosen X in die Kabinen. Stifter hatte aber keine Zeit zur Pause. Er stand nun noch einmal im Mittelpunkt und wurde gebührend verabschiedet. Es flossen Tränen bei ihm. Verständlich. Auch auf der Tribüne wurden die Anwesenden von den Emotionen überrannt. Die Ovationen wollten gar kein Ende mehr nehmen. Erst der Schiedsrichter stoppte diese, als beide Mannschaften dann für die 2. Hälfte bereit waren.

Elferschießen nach Seitenwechsel

Die zweiten 45 Minuten wurden angepfiffen. Und es schien so, als seien die Gastgeber durch die Gefühlsachterbahn soeben richtig aufgezuckert. Es waren gerade mal ein paar Momente gespielt, da erhielten sie bereits einen Strafstoß zugesprochen. Gallei ließ sich nicht zweimal bitten und sorgte nun, nach den soeben erlebten, wehmütigen Gefühlsausbrüchen, für einen Torschrei der heimischen Fans. Der ASK war durch den Rückstand jedoch nicht geschockt, sondern lieferte nun auch seinerseits eine offensivstärkere Leistung als im ersten Durchgang ab. Herhalten für den Ausgleich musste aber trotzdem ebenfalls ein Penalty. Dieser wurde in Minute 80 wegen Handspiel gepfiffen. Zubak verwertete. Und die Kottingbrunner hatten im Anschluss tatsächlich sogar den Matchball auf den Sieg. Vergaben aber diesen. Zum Glück für die SG. Eine Niederlage wäre für diese besondere Partie mit der Verabschiedung vom Coach doch ein Spielverderber gewesen. So blieb es beim Unentschieden und Stifter wurde zum Ende seiner Ära nochmals mit einem Punkt auf der eigenen Anlage beschenkt.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„Puh, das war heute schon ein besonderer Nachmittag. Ich habe jetzt in Ortmann 48 oder 49 Heimspiele erlebt. Ich weiß es gar nicht genau. Da wächst man mit einem Verein schon zusammen. Dementsprechend war das für mich heute mit großen Emotionen verbunden. Ich hinterlasse meinem Nachfolger eine mehr als nur gut funktionierende Mannschaft. Das war immer mein Ziel und daher nun auch dieser Schritt. Ich wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg! Aber eine letzte Aufgabe mit dem Team liegt ja nächste Woche noch vor mir. Da werde ich natürlich noch voll motiviert rangehen.“

Der Beste: Eric Schmutzer (Verteidigung)

