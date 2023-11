Schremser Sieg auf der Zielgeraden

Details Sonntag, 05. November 2023 11:22

Samstag Abend ging das Match des ASV EATON Schrems gegen den SC Retz über die Bühne. Die Gastgeber benötigen im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Korneuburg jeden Dreier, um ganz oben in der Tabelle dranzubleiben. Dementsprechend musste auch in dieser Partie ein Erfolg her. Das Auswärtsteam hielt sehr gut mit und machte es dem Favoriten bis zum Ende schwer. Nachdem es lange Zeit nach einem Unentschieden ausgesehen hatte, entschied letztlich in der Schlussphase doch noch ein sehenswerter Freistoßtreffer das Duell zugunsten der Heimischen.

Pattsituation in 1. Hälfte

In etwa 240 Zuschauer machten es sich in der „ELK“-Arena gemütlich. Die ortsansässigen Fans hatten Bock auf ihr Team. Nachdem das Match letzte Woche in Kottingbrunn witterungsbedingt abgesagt werden musste, waren sie so richtig hungrig nach einem neuen Erfolg. Man merkte aber tatsächlich in den ersten Spielminuten, dass den Jungs von Trainer Gutlederer etwas der Spielrhythmus fehlte. Nicht verwunderlich. Gerade auch im Hinblick auf den nächstwöchigen Schlager bei Korneuburg umso wichtiger, wieder in einen Flow zu kommen. Es dauerte rund eine halbe Stunde, bis man dieses Gefühl hatte. Generell nahmen sich die Teams in den ersten 45 Minuten größtenteils gegenseitig aus dem Spiel. Die Defensivreihen erledigten ihren Aufgaben fokussiert und gaben den auf Chancen lauernden Stürmern kaum Gelegenheiten, gefährlich zu werden. Ein oder 2 brenzlige Situationen auf beiden Seiten waren die Highlights vor der Pause. Zählbares konnte aber sowohl von Schrems als auch Retz nicht verbucht werden. So ging es torlos in die Kabinen.

Jurdiks Traumfreistoß entscheidet die Partie spät

Auch nach Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Die Gäste machten das tatsächlich mehr als nur brav und stellten die Heimischen vor eine richtig schwere Aufgabe. Es war eine mehr als nur enge Partie. Und das Pendel hätte in beide Richtungen ausschlagen können. Wie es in solchen Partien dann oft üblich ist, entscheidet der eine Treffer, wenn er denn fällt. Und dieses Tor gelang dem Meisterkandidaten tatsächlich noch. Die 77. Minute war angebrochen und Jurdik sollte sich mit einem perfekt getretenen Freistoß in die Geschichtsbücher eintragen. Die Wuchtel wurde vom Tschechen ideal getroffen, so wunderschön über die Mauer gehoben und relativ punktgenau im Kreuzeck versenkt. Der Goalie hatte keine Chance. Die Schremser belohnten sich also spät, aber doch, noch für ihre Konsequenz und Hartnäckigkeit. Routiniert wie das Team mittlerweile auftritt, spielten sie die restlichen Minuten bis zum Schlusspfiff dann runter und tüteten den Erfolg ein. Die Pflichtaufgabe, wenn man oben dranbleiben möchte, war erledigt. Man ist bereit für die Kür nächste Woche beim großen Schlager in Korneuburg um die Nr. 1 in der Meisterschaft.

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Die Defensivreihen haben auf beiden Seiten sehr konsequent agiert. Kompliment an unsere Verteidigung und generell das ganze Team. Alle Spieler auf dem Feld haben ja Aufgaben nach hinten zu erledigen. In solchen Partien entscheidet dann oft dieses eine Tor. Dieses Mal war das Glück auf unserer Seite. Aber das haben wir uns ja auch erkämpft und daher verdient. Jetzt steigt dann der Hit in Korneuburg. Wir sind bereit!“

Der Beste: Kiril Ognyanov (Verteidigung)

